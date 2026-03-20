Ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số

Ngày 20-3 tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số (CTDA) đã ra mắt với sự tham dự của đại diện Chi hội Blockchain TPHCM (HBA), Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM… cùng đối tác chiến lược MEXC Ventures, nền tảng cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ Blockchain.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Viện trưởng CTDA (ở giữa) cùng Ban điều hành ra mắt tại sự kiện.

Với sự phát triển của kinh tế số, tài sản số ngày càng trở thành thành tố quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, bao gồm các tài sản được hình thành từ công nghệ Blockchain cũng như các tài sản trí tuệ, nội dung số và dữ liệu sáng tạo.

Theo báo cáo của TRM Labs (công ty chuyên cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa), trong năm 2025, các vụ tấn công, khai thác lỗ hổng, vi phạm bản quyền trong lĩnh vực tài sản số đã gây thiệt hại khoảng 2,87 tỷ USD, tăng gần 30% so với mức 2,2 tỷ USD của năm 2024, cho thấy rủi ro an ninh trong hệ sinh thái Blockchain vẫn tiếp tục gia tăng.

Đại diện MEXC Ventures trình bày về bảo mật trong lĩnh vực Blockchain

Trước bối cảnh đó, CTDA được thành lập nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ bản quyền, quản lý tài sản số và tăng cường an toàn trên môi trường số, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài sản số minh bạch và bền vững tại Việt Nam.

“Sự bùng nổ của tài sản số đang đặt ra bài toán cấp thiết để định giá, quản lý, bảo vệ theo pháp luật và đây cũng là lý do CTDA ra đời. Viện được thành lập với mục tiêu cốt lõi là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tư vấn, phổ cập công nghệ, hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cộng đồng”, ông Nguyễn Mạnh Quý, Viện trưởng CTDA phát biểu.

Các đơn vị ký kết hợp tác tại sự kiện.

Tại sự kiện cũng diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CTDA, HBA và MEXC Ventures nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam. Thông qua hợp tác này, các bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản số.

“CTDA không chỉ là một viện nghiên cứu, mà còn là mắt xích quan trọng trong việc định hình hệ sinh thái tài sản số của Việt Nam. Nếu blockchain là hạ tầng niềm tin, thì bản quyền và tài sản số chính là lớp giá trị nên CTDA sẽ đóng vai trò kết nối hai yếu tố này để Việt Nam không chỉ tham gia mà còn có thể dẫn dắt thị trường tài sản số trong kỷ nguyên số”, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Chi hội Blockchain TPHCM cho biết.

BÁ TÂN