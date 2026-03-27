Khu công nghiệp sinh thái: Nền tảng thu hút dòng vốn FDI

Chiều 27-3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn chuyển đổi số TPHCM (DXCenter) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hội thảo “KCN sinh thái – Nền tảng thu hút đầu tư và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Hội thảo nhằm làm rõ các mô hình thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi, kết nối đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo cho các KCN tại TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiện TPHCM quản lý 58 KCN và khu chế xuất, tổng diện tích khoảng 22.400ha. Năm 2025, thành phố thu hút hơn 5 tỷ USD vốn FDI xanh. Đây là cơ sở để TPHCM đẩy nhanh chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCN sinh thái nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi sang KCN sinh thái không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp Việt Nam không bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc thực hiện cộng sinh công nghiệp, hợp tác chia sẻ nguồn lực như năng lượng, nước và chất thải giúp doanh nghiệp giảm mạnh chi phí, tiết kiệm tài nguyên.

Bà Phạm Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc QTSC, cho biết trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, KCN sinh thái đã trở thành yếu tố quyết định để thu hút dòng vốn FDI sạch, công nghệ cao và tạo giá trị gia tăng.

Theo bà Phượng, QTSC đang chuyển hướng phát triển thành khu đô thị khoa học xanh, thông minh gắn với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Việc ứng dụng công nghệ trong quản trị hạ tầng như IoT, AI giúp giảm khoảng 35% chi phí điện năng, 10–15% nhân sự vận hành và 30% chi phí lưu trữ dữ liệu.

Cùng chia sẻ tại hội thảo, đại diện doanh nghiệp và đơn vị công nghệ cho rằng phát triển hạ tầng đồng bộ và nền tảng số là yếu tố then chốt trong chuyển đổi KCN sinh thái.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa, mô hình tích hợp hạ tầng kỹ thuật và xã hội giúp doanh nghiệp tiếp cận tài chính xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như CBAM, EVFTA, CPTPP.

Trong khi đó, ông Trần Nam Hưng, đại diện Trung tâm Công nghệ số (QTSC), cho biết QTSC đang phát triển nền tảng số tích hợp các công nghệ như AI, IoT, Big Data nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi bền vững.

Khảo sát năm 2025 của PwC Việt Nam cho thấy 89% doanh nghiệp đã hoặc có kế hoạch thực hiện ESG (tiêu chí đánh giá mức độ phát triển bền vững) trong 2-4 năm tới. Tuy nhiên, 60% doanh nghiệp gặp khó khăn về nhân lực và chuyên môn; trong khi 82% doanh nghiệp đã thu thập dữ liệu ESG, chỉ khoảng 10% có thể khai thác hiệu quả phục vụ quản trị và báo cáo bền vững.

