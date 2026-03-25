Rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn

Sáng 25-3, tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, Sở KH-CN tổ chức hội thảo “Định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030”.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện sở ban ngành và gần 400 nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đến từ các viện, trường đại học, các tổ chức KH-CN trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lê Thanh Minh phát biểu khai mạc hội thảo. ẢNH QUANG HUY

Theo Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lê Thanh Minh, TPHCM đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với thành phố trong việc xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mang tính chiến lược, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn.

Sở KH-CN đang tham mưu xây dựng Chương trình Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH-CN trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào các nhóm lĩnh vực trọng điểm: chuyển đổi số, đô thị thông minh, sản xuất thông minh, y tế, nông nghiệp công nghệ cao và vườn ươm tài năng trẻ.

Sở KH-CN đã tổ chức 7 hội thảo chuyên đề nhằm lấy ý kiến chuyên gia. Qua chuỗi hội thảo chuyên đề, gần 100 lượt ý kiến đóng góp từ 63 đại diện đơn vị viện - trường, doanh nghiệp đã được tiếp nhận, phân tích và tổng hợp.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM trình bày tham luận tại hội thảo. ẢNH QUANG HUY

Hội thảo lần này nhằm tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND TPHCM xem xét. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 chi cho R&D đạt 2-3% GRDP, tăng trưởng sáng chế trên 10%/năm, trên 60% kết quả nghiên cứu được ứng dụng và đạt khoảng 3.500 bài báo quốc tế mỗi năm.

GS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế TPHCM trình bày tham luận tại hội thảo. ẢNH QUANG HUY

Tại hội thảo, các tham luận tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và phục vụ hoạch định chính sách. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa viện, trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng.

Toàn cảnh hội thảo. ẢNH QUANG HUY

QUANG HUY