An toàn dữ liệu cá nhân là nền móng xây dựng "niềm tin số"

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (DLCN) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 không chỉ để bảo vệ quyền riêng tư của công dân mà còn là nền móng để xây dựng “niềm tin số”, tài sản quý giá nhất của mọi doanh nghiệp hiện đại trong thời đại số.

Ngày 20-3, tại Hà Nội, Sở KH-CN Hà Nội và Hội Thông tin KH-CN Việt Nam phối hợp với Công ty Đầu tư thương mại và phát triển công nghệ tổ chức hội thảo “Tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ”.

Phát biểu tại hội thảo, TS Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội Thông tin KH-CN Việt Nam cho rằng, chúng ta đang sống trong một giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng, nơi DLCN không còn là những con số vô tri mà đã trở thành "dầu mỏ" của nền kinh tế mới. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những rủi ro chưa từng có.

Theo TS Trần Văn Tùng, doanh nghiệp Việt Nam hiện đang đứng trước một “gọng kìm” áp lực kép. Một bên là sự gia tăng đột biến của các cuộc tấn công mạng tinh vi nhằm chiếm đoạt dữ liệu; bên còn lại là hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ với các chế tài xử phạt nghiêm khắc từ cơ quan quản lý.

“Chúng ta không thể bảo vệ dữ liệu chỉ bằng những cam kết trên giấy hay các văn bản nội bộ mang tính hình thức. Bảo vệ dữ liệu phải là một quy trình thực chất, sống động và có sự đầu tư tương xứng”, TS Trần Văn Tùng nhấn mạnh.

Nền kinh tế số Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ phi mã, kéo theo đó là khối lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra mỗi giây. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đi kèm với nguy cơ rò rỉ dữ liệu, mua bán thông tin cá nhân trái phép và những rủi ro an ninh mạng xuyên biên giới.

Luật Bảo vệ DLCN ra đời năm 2025, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 không chỉ để bảo vệ quyền riêng tư của công dân mà còn là nền móng để xây dựng “niềm tin số”, được xem tài sản quý giá nhất của mọi doanh nghiệp hiện đại.

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, cùng với quá trình chuyển đổi số, dữ liệu đang trở thành tài sản cốt lõi của các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, việc gia tăng kết nối và chia sẻ dữ liệu cũng kéo theo nguy cơ rò rỉ thông tin, tấn công mạng và vi phạm quyền riêng tư.

Luật Bảo vệ DLCN được ban hành nhằm thiết lập khung pháp lý cho hoạt động quản trị dữ liệu tại Việt Nam. Điều này yêu cầu các tổ chức phải xây dựng quy trình quản trị dữ liệu rõ ràng và triển khai các biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ dữ liệu.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH-CN), việc tuân thủ pháp luật về dữ liệu không nên được nhìn nhận như một rào cản, mà cần được coi là một động lực phát triển mới. Điều này có thể thấy ở các khía cạnh như góp phần hình thành thị trường dữ liệu số minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi người dùng và thúc đẩy người dân sẵn sàng chia sẻ dữ liệu để nhận lại các dịch vụ chất lượng cao hơn.

Việc tuân thủ luật về bảo vệ DLCN cũng góp phần xây dựng niềm tin số, là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong toàn xã hội.

TRẦN BÌNH