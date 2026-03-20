Hợp tác 3 nhà để xây dựng chính sách, phát triển khoa học công nghệ

Chiều 20-3, Sở KH-CN TPHCM phối hợp cùng Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn TPHCM tổ chức Hội thảo “Hợp tác 3 nhà trong xây dựng chính sách, nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản phẩm điện tử, bán dẫn tại TPHCM”.

Các diễn giả trình bày tham luận, định hướng phát triển mô hình hợp tác 3 nhà

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp, viện – trường, cơ quan quản lý đã nêu ra nhiều định hướng đột phá để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Sở KH-CN TPHCM, hiện Khu Công viên phần mềm Quang Trung đã khai thác hết quỹ đất sau 20 năm, không còn dư địa cho nhu cầu mới. Để các hoạt động công nghệ không bị phân tán, manh mún và không bỏ lỡ làn sóng đầu tư về AI, bán dẫn, dữ liệu lớn cần có chiến lược quy hoạch chuỗi không gian phát triển mới.

Các doanh nghiệp thực hiện dự án chip bán dẫn trên địa bàn thành phố sẽ được ngân sách TPHCM hỗ trợ về đào tạo, hoạt động R&D, sản xuất thử nghiệm, mua sắm thiết bị công nghệ. Đối với hoạt động xây dựng các dự án trọng điểm, trung tâm AI sẽ được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, thiết bị…

PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM chia sẻ tham luận tại hội thảo

Theo PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM, hợp tác “3 nhà” (Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp) trong nghiên cứu và phát triển lĩnh vực điện tử, vi điện tử tại Việt Nam đang giữ vai trò then chốt trong quá trình chuyển dịch từ gia công, lắp ráp sang làm chủ và sáng tạo công nghệ. Dù vậy, mô hình hợp tác này vẫn tồn tại nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách, sở hữu trí tuệ, tổ chức triển khai, nguồn lực tài chính và chất lượng nhân lực.

PGS.TS Phạm Trần Vũ cho rằng, để hoàn thiện cơ chế hợp tác 3 nhà cần thúc đẩy triển khai chính sách phát triển công nghiệp bán dẫn, phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường vai trò của các tổ chức trung gian (Liên minh ARTSeMi)...

BÙI TUẤN