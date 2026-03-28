Viettel kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu

Ngày 28-3, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, đánh dấu hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ số.

Dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối

Khởi đầu từ thị trường Campuchia năm 2006, sau 2 thập kỷ đầu tư quốc tế, đến nay Viettel đã hiện diện tại 16 quốc gia, gồm các thị trường đầu tư và các văn phòng đại diện. Hoạt động kinh doanh quốc tế mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp.

Các thị trường nước ngoài đóng góp dòng tiền mang về nước khoảng 350-400 triệu USD mỗi năm trong những năm gần đây. Vốn hóa thị trường của Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) hiện đạt 10 tỷ USD, tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 92%. Trong 10 thị trường kinh doanh viễn thông, Viettel hiện là nhà mạng số 1 tại 7 thị trường.

Tại lễ kỷ niệm, Viettel Global đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành tặng những tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Viettel Global.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đầu tư ra nước ngoài không chỉ cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối của Viettel, mà còn thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, chuyển từ doanh nghiệp nội địa thành tập đoàn công nghệ toàn cầu; đồng thời là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Viettel thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất; tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội; tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng không gian tăng trưởng; từng bước nâng cao vai trò của Viettel trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; chuyển từ tham gia thị trường sang chủ động định hình thị trường, lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Kết quả sau 20 năm đầu tư ra nước ngoài

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định chương trình đầu tư nước ngoài 20 năm của Viettel đã đạt nhiều kết quả tích cực, dưới sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ.

Theo ông Tào Đức Thắng, Viettel đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực viễn thông, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng, thương mại điện tử, logistics; phấn đấu tăng trưởng tối thiểu 20%/năm, tiếp tục mở rộng ra các thị trường mới.

Hai thập kỷ qua, hành trình đi ra toàn cầu của Viettel gắn với nhiều thị trường được xem là thách thức đối với các nhà đầu tư viễn thông quốc tế. Tại Campuchia, thị trường nước ngoài đầu tiên của Viettel, thương hiệu Metfone là nhà mạng thứ 8 được cấp phép trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Viettel đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới phủ tới hầu hết các vùng dân cư, góp phần phổ cập dịch vụ viễn thông và internet tới cả khu vực nông thôn, vùng biên giới. Đến nay, Metfone là nhà mạng lớn nhất tại Campuchia, đồng thời là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách và các chương trình xã hội tại quốc gia này.

Tại Haiti, Viettel triển khai đầu tư trong bối cảnh quốc gia Caribe này vừa trải qua trận động đất lớn năm 2010 khiến phần lớn hạ tầng bị tàn phá. Khi đó, dù mới ở giai đoạn cam kết đầu tư và chưa xây dựng mạng lưới, Viettel vẫn quyết định tiếp tục triển khai, cử kỹ sư sang Haiti xây dựng hệ thống viễn thông gần như từ con số không. Hiện nay, Haiti trở thành quốc gia có hạ tầng cáp quang lớn nhất khu vực Caribe. Natcom, nhà mạng của Viettel tại Haiti, hiện là nhà mạng số 1 tại nước này, góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông di động và tạo việc làm cho hơn 100.000 người.

Sau 20 năm kinh doanh toàn cầu, Viettel đang phục vụ khoảng 90 triệu khách hàng quốc tế, tạo công ăn việc làm cho khoảng 700.000 lao động ở các nước Viettel đầu tư.

Tại Burundi, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi, Viettel triển khai mạng viễn thông Lumitel trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngay trước ngày khai trương đã xảy ra đảo chính. Trong bối cảnh đó, Viettel vẫn tiếp tục bám trụ và sau 6 tháng đã vươn lên vị trí số 1 tại thị trường này.

Đó là một số trong nhiều thử thách mà hơn 10.000 cán bộ, nhân viên Viettel tại thị trường quốc tế đã trải qua trong 20 năm mở rộng ra thế giới. Với 45.000 trạm thu phát sóng viễn thông ngoài Việt Nam và 220.000km cáp quang, hiện Viettel đang phục vụ khoảng 90 triệu khách hàng quốc tế, tạo việc làm cho khoảng 700.000 lao động tại các nước đầu tư.

Sau 20 năm hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế, Viettel đang chuyển từ mô hình “đầu tư ra nước ngoài” sang chiến lược kinh doanh toàn cầu (Go Global 2.0), với mục tiêu đưa năng lực tổng thể của một tập đoàn công nghiệp - công nghệ cao ra thị trường quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

