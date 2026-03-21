Tháo gỡ rào cản, thúc đẩy chuyển đổi số ở xã, phường, đặc khu

Hội nghị nằm trong khuôn khổ sự kiện Tech Fest & Job Fair 2026

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Tech Fest & Job Fair 2026, giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ số, đồng thời lắng nghe, tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi số tại 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, cho biết từ khi ra mắt, ứng dụng công dân số của thành phố đã tiếp nhận hơn 57.000 kiến nghị, đề xuất của người dân liên quan công tác quản lý, vận hành của chính quyền địa phương. Hội nghị cũng là dịp để Trung tâm ghi nhận ý kiến, kiến nghị của chuyên gia và đại diện các phường, xã, đặc khu, qua đó đề xuất giải pháp tạo đột phá trong phục vụ người dân.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hòa, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổng hợp toàn bộ phản ánh thực tế từ 168 phường, xã, đặc khu để xây dựng báo cáo tham mưu chi tiết, trình lãnh đạo TPHCM và các bộ, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, đại diện các phường Tân Sơn Nhất, An Khánh, Tân Mỹ, Tăng Nhơn Phú đã trình bày bức tranh chuyển đổi số tại địa phương, với những kết quả bước đầu trong số hóa công tác quản lý, vận hành và phục vụ người dân.

Tuy nhiên, các địa phương vẫn đang gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ như nguồn lực công nghệ thông tin hạn chế, trình độ tiếp cận công nghệ chưa đồng đều, cơ chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ chưa tương xứng, hạ tầng công nghệ còn lạc hậu.

Đại diện chính quyền địa phương chia sẻ về thực trạng chuyển đổi số và đề xuất kiến nghị

Từ thực tế này, các địa phương kiến nghị lãnh đạo TPHCM sớm có cơ chế tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin, hoàn thiện liên thông dữ liệu đồng bộ, tăng cường tập huấn chuyên sâu về năng lực số cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cũng tại hội nghị, các công ty công nghệ đã giới thiệu nhiều giải pháp số mang tính thực tiễn như số hóa quản lý hồ sơ hộ dân, ứng dụng camera AI giám sát an ninh địa bàn, mô hình hành chính điện tử, cùng các nền tảng điều hành dựa trên dữ liệu giúp cắt giảm 70% thời gian tổng hợp báo cáo thủ công.

BÙI TUẤN