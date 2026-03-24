TPHCM và Viettel hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2035

Chiều 24-3, tại Hà Nội, UBND TPHCM và Tập đoàn Viettel đã ký kết thỏa thuận hợp tác dài hạn trong 10 năm (2026-2035).

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác hướng tới mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế có tầm cỡ khu vực, đô thị thông minh hàng đầu Đông Nam Á, trung tâm logistics hiện đại và trung tâm KH-CN, đổi mới sáng tạo của cả nước.

Tham dự lễ ký kết, có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM;...

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel trao đổi văn bản ký kết

Theo thỏa thuận ký kết, Viettel trở thành đối tác chiến lược của TPHCM trong 4 lĩnh vực then chốt: hạ tầng số và chuyển đổi số; đô thị thông minh; logistics và nền tảng công nghệ phục vụ trung tâm tài chính quốc tế; phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật cao theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tính chất đặc thù của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Viettel tại sự kiện

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Đây không chỉ là cam kết hợp tác mà còn là sự cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước với yêu cầu rất cao về hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới, Viettel mong muốn trở thành đối tác đồng hành dài hạn của thành phố trong tư vấn chiến lược, đầu tư hạ tầng và phát triển nhân lực công nghệ cao”. Trung tướng Tào Đức Thắng cũng nhấn mạnh 3 nguyên tắc triển khai để thỏa thuận hợp tác giữa TPHCM và Viettel đi vào thực chất và hiệu quả.

Thứ nhất, các nội dung hợp tác phải bám sát chiến lược phát triển chung của TPHCM, giải quyết hiệu quả các bài toán thực tiễn, đo lường được bằng kết quả cụ thể và hướng tới quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài, cùng phát triển.

Thứ hai, mọi hoạt động triển khai phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả cao.

Thứ ba, Viettel sẽ bố trí nguồn lực tốt nhất từ chuyên gia chiến lược, công nghệ, hạ tầng, tài chính đến tổ chức triển khai tại chỗ, đồng hành cùng TPHCM với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo Tập đoàn Viettel chụp ảnh lưu niệm ở trụ sở Tập đoàn Viettel

Trong năm 2025, Viettel đã đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng cho hạ tầng số tại TPHCM. Nổi bật là việc khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu tại Tân Phú Trung (Củ Chi) với công suất điện lên đến 140 MW, một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, Viettel đã phối hợp với Hội Tin học TPHCM và các sở, ngành triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí cho hàng ngàn doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cung cấp các giải pháp văn phòng số, chữ ký số, hóa đơn điện tử và nền tảng quản trị; đồng thời tham gia xây dựng chiến lược dữ liệu TPHCM giai đoạn 2025-2030, hoàn thiện khoảng 7,8 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho ngành y tế, số hóa dữ liệu hộ tịch, triển khai dự án camera, nền tảng y tế số.

Hiện nay, mạng 4G của Viettel đã phủ tới hơn 99,39% địa bàn TPHCM (với 9.300 trạm). Đối với mạng 5G, đây là địa bàn đầu tư lớn nhất của Viettel; theo kế hoạch năm 2026, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư thêm 4.000 tỷ đồng để nâng độ phủ sóng 5G lên gần 100% dân số. Thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí cho hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

TRẦN BÌNH