Hôm nay, 26-6, nhiều nơi có mưa

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay (26-6), Bắc bộ và Nam bộ có mưa dông trên diện rộng. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ.

Các ổ mưa lớn đang dịch chuyển xuống đồng bằng Bắc bộ. Ảnh radar thời tiết lúc 6 giờ ngày 26-6.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, đêm 25 và rạng sáng 26-6, tại nhiều tỉnh ở miền núi và trung du Bắc bộ đã có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn tới 153-172mm, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Mưa phân bố khá đồng đều và kéo dài nhiều giờ, nên thời tiết Bắc bộ trong ngày 26-6 có khả năng dịu mát hơn. Hà Nội và một số địa phương đồng bằng Bắc bộ sáng nay có mưa trong giờ cao điểm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm nay, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm.

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Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác từ chiều tối, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối vùng núi phía Tây khả năng có mưa dông nhiệt.

Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát nhiều bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng; đồng thời cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ.

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PHÚC HẬU