Nam bộ cần ứng phó gió mạnh trên biển

Chiều 25-6, mưa rào giải nhiệt đã xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Cùng thời điểm, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Mùa gió Tây Nam ở vùng biển Tây. Ảnh minh hoạ: P.Q.X.

Theo dữ liệu cập nhật từ hệ thống đo mưa tự động VRain, đến 17 giờ ngày 25-6, mưa rào và dông đã xảy ra tại nhiều địa phương ở phía Nam nước ta. Lượng mưa lớn nhất đo được tại trạm Đa Mi (Lâm Đồng) là 194,2mm. Một số nơi có mưa to như: Vĩnh Châu (Cần Thơ) 69,4mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 65,4mm, Bãi Thơm (An Giang) 62mm. Tại TPHCM, trạm KDH_04 ghi nhận lượng mưa 22,2mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa dông tại Nam bộ còn có khả năng tiếp diễn trong những ngày tới, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguyên nhân do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trở lại, mang theo lượng hơi ẩm lớn từ biển Tây vào đất liền, kết hợp với nhiệt độ cao, hình thành các ổ mây dông đối lưu.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, gió Tây Nam hoạt động mạnh trên các vùng biển phía Nam còn làm gia tăng gió mạnh và nguy cơ lốc xoáy, gió giật trên biển. Cụ thể, vùng biển từ Khánh Hòa đến Đồng Tháp và phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Khu vực từ Lâm Đồng đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng giữa và Nam Biển Đông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển. Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo cho tàu thuyền chủ động phòng tránh và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Về tình hình nắng nóng ngày 25-6 ở Bắc bộ và Trung bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nhiều nơi trên 40 độ C.

Chi tiết nhiệt độ thực đo tại các địa phương được thể hiện trong bảng dưới đây:

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ (°C) Sơn La Phù Yên 37,3 Phú Thọ Kim Bôi 38,8 Phú Thọ Chi Nê 38,8 Phú Thọ Lạc Sơn 38,3 Phú Thọ Hòa Bình 39,6 Phú Thọ Việt Trì 37,2 Phú Thọ Vĩnh Yên 37,2 Lào Cai Phố Ràng 37,8 Quảng Ninh Uông Bí 37,1 Hải Phòng Hải Dương 38,2 Hà Nội Ba Vì 38 Hà Nội Láng 39,2 Hà Nội Hà Đông 38,6 Hưng Yên Hưng Yên 37,8 Hưng Yên Thái Bình 37,7 Ninh Bình Nam Định 38,6 Ninh Bình Phủ Lý 39,4 Ninh Bình Ninh Bình 38,8 Thanh Hóa Yên Định 39,2 Thanh Hóa Bái Thượng 39,6 Thanh Hóa Thanh Hóa 39,3 Thanh Hóa Như Xuân 39,8 Thanh Hóa Tĩnh Gia 40,5 Nghệ An Quỳ Châu 39,8 Nghệ An Quỳ Hợp 40,2 Nghệ An Tây Hiếu 40,5 Nghệ An Con Cuông 40,2 Nghệ An Đô Lương 40 Nghệ An Vinh 39,4 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 39,2 Hà Tĩnh Hương Khê 39,7 Hà Tĩnh Hoành Sơn 39,4 Hà Tĩnh Kỳ Anh 39,6 Quảng Trị Tuyên Hóa 38,7 Quảng Trị Đồng Hới 38,8 Quảng Trị Ba Đồn 38 Quảng Trị Đông Hà 38,8 Huế Huế 38 Huế Nam Đông 37,9 Đà Nẵng Đà Nẵng 39,9 Đà Nẵng Tam Kỳ 38,9 Quảng Ngãi Quảng Ngãi 38,8 Quảng Ngãi Ba Tơ 38,9 Gia Lai Hoài Nhơn 39,1 Đắk Lắk Sơn Hòa 37,3 Đắk Lắk Tuy Hòa 38

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 26-6, Bắc bộ giảm nhiệt, chấm dứt nắng nóng diện rộng khi mưa dông gia tăng. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn còn nắng nóng trong nhiều ngày tới. Trong hai ngày 26 và 27-6, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, riêng khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

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