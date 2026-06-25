Nam bộ cần ứng phó gió mạnh trên biển

Theo dữ liệu cập nhật từ hệ thống đo mưa tự động VRain, đến 17 giờ ngày 25-6, mưa rào và dông đã xảy ra tại nhiều địa phương ở phía Nam nước ta. Lượng mưa lớn nhất đo được tại trạm Đa Mi (Lâm Đồng) là 194,2mm. Một số nơi có mưa to như: Vĩnh Châu (Cần Thơ) 69,4mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 65,4mm, Bãi Thơm (An Giang) 62mm. Tại TPHCM, trạm KDH_04 ghi nhận lượng mưa 22,2mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa dông tại Nam bộ còn có khả năng tiếp diễn trong những ngày tới, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguyên nhân do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trở lại, mang theo lượng hơi ẩm lớn từ biển Tây vào đất liền, kết hợp với nhiệt độ cao, hình thành các ổ mây dông đối lưu.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, gió Tây Nam hoạt động mạnh trên các vùng biển phía Nam còn làm gia tăng gió mạnh và nguy cơ lốc xoáy, gió giật trên biển. Cụ thể, vùng biển từ Khánh Hòa đến Đồng Tháp và phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Khu vực từ Lâm Đồng đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng giữa và Nam Biển Đông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.
Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển. Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo cho tàu thuyền chủ động phòng tránh và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Về tình hình nắng nóng ngày 25-6 ở Bắc bộ và Trung bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nhiều nơi trên 40 độ C.
Chi tiết nhiệt độ thực đo tại các địa phương được thể hiện trong bảng dưới đây:
|Địa phương
|Trạm đo
|Nhiệt độ (°C)
|Sơn La
|Phù Yên
|37,3
|Phú Thọ
|Kim Bôi
|38,8
|Phú Thọ
|Chi Nê
|38,8
|Phú Thọ
|Lạc Sơn
|38,3
|Phú Thọ
|Hòa Bình
|39,6
|Phú Thọ
|Việt Trì
|37,2
|Phú Thọ
|Vĩnh Yên
|37,2
|Lào Cai
|Phố Ràng
|37,8
|Quảng Ninh
|Uông Bí
|37,1
|Hải Phòng
|Hải Dương
|38,2
|Hà Nội
|Ba Vì
|38
|Hà Nội
|Láng
|39,2
|Hà Nội
|Hà Đông
|38,6
|Hưng Yên
|Hưng Yên
|37,8
|Hưng Yên
|Thái Bình
|37,7
|Ninh Bình
|Nam Định
|38,6
|Ninh Bình
|Phủ Lý
|39,4
|Ninh Bình
|Ninh Bình
|38,8
|Thanh Hóa
|Yên Định
|39,2
|Thanh Hóa
|Bái Thượng
|39,6
|Thanh Hóa
|Thanh Hóa
|39,3
|Thanh Hóa
|Như Xuân
|39,8
|Thanh Hóa
|Tĩnh Gia
|40,5
|Nghệ An
|Quỳ Châu
|39,8
|Nghệ An
|Quỳ Hợp
|40,2
|Nghệ An
|Tây Hiếu
|40,5
|Nghệ An
|Con Cuông
|40,2
|Nghệ An
|Đô Lương
|40
|Nghệ An
|Vinh
|39,4
|Hà Tĩnh
|Hà Tĩnh
|39,2
|Hà Tĩnh
|Hương Khê
|39,7
|Hà Tĩnh
|Hoành Sơn
|39,4
|Hà Tĩnh
|Kỳ Anh
|39,6
|Quảng Trị
|Tuyên Hóa
|38,7
|Quảng Trị
|Đồng Hới
|38,8
|Quảng Trị
|Ba Đồn
|38
|Quảng Trị
|Đông Hà
|38,8
|Huế
|Huế
|38
|Huế
|Nam Đông
|37,9
|Đà Nẵng
|Đà Nẵng
|39,9
|Đà Nẵng
|Tam Kỳ
|38,9
|Quảng Ngãi
|Quảng Ngãi
|38,8
|Quảng Ngãi
|Ba Tơ
|38,9
|Gia Lai
|Hoài Nhơn
|39,1
|Đắk Lắk
|Sơn Hòa
|37,3
|Đắk Lắk
|Tuy Hòa
|38
Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 26-6, Bắc bộ giảm nhiệt, chấm dứt nắng nóng diện rộng khi mưa dông gia tăng. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn còn nắng nóng trong nhiều ngày tới. Trong hai ngày 26 và 27-6, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, riêng khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.