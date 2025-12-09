Hôm nay 9-12, khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X: Cử tri kiến nghị mạnh tay xử lý hàng giả, hàng nhái

Đây là thời điểm cận tết, cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cụ thể, cử tri Lê Văn Rã (phường Tân Hiệp) phản ánh tình trạng hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng xuất hiện tràn lan trên thị trường, đặc biệt ở các mặt hàng thiết yếu như sữa, thuốc, gạo... Cử tri kiến nghị các ngành chức năng quan tâm đưa nội dung phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng vào chương trình giám sát, kiểm tra trong thời gian tới. Đặc biệt là thực hiện các giải pháp thiết thực tăng cường quản lý, kịp thời kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân.

Về vấn đề này, Sở Công thương TPHCM cho biết, nhiều vụ việc vi phạm thời gian qua được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, cho thấy mức độ tinh vi, có tổ chức của các đối tượng vi phạm. Trong đó, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, như: chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường giám sát, nắm tình hình, chủ động xây dựng mạng lưới thông tin, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn về tích trữ, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2025; dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị về việc phát triển hạ tầng, công tác sau sắp xếp. Trong đó, cử tri Nguyễn Quốc Khánh (ngụ xã Thái Mỹ) phản ánh cầu Kênh Phước Hòa quá hẹp, không đồng bộ với tỉnh lộ 7 vừa được nâng cấp, khiến khu vực thường xuyên ùn tắc và tai nạn. UBND xã Thái Mỹ nhìn nhận, sự không đồng bộ mà cử tri phản ánh trên đã tạo thành “nút thắt cổ chai”, cùng với đường dẫn lên cầu có độ dốc lớn, lại bị che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, xã đã gửi nhiều văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền và mới đây, Sở Xây dựng thông báo kết luận giao phòng ban liên quan tham mưu, đề xuất UBND TPHCM nâng cấp, mở rộng cây cầu trên.

Liên quan đến lĩnh vực này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, nhiều nội dung kiến nghị của cử tri đã được xử lý ngay. Trong đó, dự án chống ngập tại ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức (phường Thủ Dầu Một) đã hoàn thành. Phường Tân Tạo cũng xử lý dứt điểm tình trạng tập kết vật tư dưới chân cầu sau khi cầu Bà Hom thông xe; các tuyến rạch Cầu Lớn - rạch Chòi - rạch Ông Thịnh (dự án Vành đai 3, phường Thuận An) được nạo vét; công trình hẻm 1716 xã Nhà Bè đã hoàn thành nâng cấp. Nhiều bất cập khác cũng được các sở, ngành và địa phương giải quyết kịp thời, như: khắc phục sụt lún đường từ Ngã ba Bầu đến chợ Bắp (xã Đông Thạnh); sửa chữa mặt đường xuống cấp trên đường Liên Cảng A5 (phường An Hội Tây)…

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu sẽ đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2025 “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố”. Đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; kết quả cải cách hành chính năm 2025. Các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến tờ trình kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030; tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026-2030; nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026...

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG