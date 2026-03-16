Gần 76,2 triệu cử tri cả nước đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,68%

Theo đó, trên cơ sở báo cáo sơ bộ số 368/BC-VPHĐBCQG ngày 15-3 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (tính đến thời điểm 23 giờ ngày 15-3), tổng số cử tri của cả nước là trên 76,4 triệu cử tri.
Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là gần 76,2 triệu (đạt tỷ lệ 99,68%). Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.
Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%, gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.
Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững, ổn định.