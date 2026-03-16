Gần 76,2 triệu cử tri cả nước đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,68%

Sáng 16-3, Trung tâm Báo chí bầu cử, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có thông cáo về số liệu của cuộc bầu cử (tính đến thời điểm 23 giờ ngày 15-3).

Ông Đinh Hoàng Hà và vợ Nguyễn Ngọc Minh (kiều bào Singapore) tham gia bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử phường Chợ Lớn, TPHCM. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Theo đó, trên cơ sở báo cáo sơ bộ số 368/BC-VPHĐBCQG ngày 15-3 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (tính đến thời điểm 23 giờ ngày 15-3), tổng số cử tri của cả nước là trên 76,4 triệu cử tri.

Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là gần 76,2 triệu (đạt tỷ lệ 99,68%). Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%, gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Tin liên quan Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

ANH PHƯƠNG