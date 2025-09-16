Hơn 10 năm ngóng chờ lưới điện quốc gia

Nằm ngay sát tuyến đường Trường Sơn Đông nhưng hơn nửa thế kỷ qua, hơn 100 hộ dân xã miền núi Trà Đốc (TP Đà Nẵng) vẫn chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia. Người dân nơi đây phải sống trong cảnh “tối điện, tối đèn”, sinh hoạt và sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Năm 2013, dự án kéo điện lưới quốc gia dài khoảng 6km về xã Trà Đốc được khởi công, hàng trăm trụ điện được dựng lên dọc tuyến đường. Người dân vui mừng, sẵn sàng hiến đất, chặt cây để nhường chỗ cho thi công, với niềm tin rằng chỉ ít lâu nữa, ánh sáng điện sẽ thắp sáng từng mái nhà. Thế nhưng, khi hệ thống móng, trụ đã cơ bản hoàn thành, dự án bất ngờ dừng lại. Những hàng trụ điện trơ trọi, cỏ mọc um tùm; ở vài điểm, người dân tận dụng móc tạm dây kéo từ xa về, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều trụ điện được dựng lên trên tuyến Trường Sơn Đông từ lâu nhưng không kéo điện lưới quốc gia, khiến hơn 100 hộ dân ở xã Trà Đốc “khát điện”. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

“Trước kia, muốn có điện, nhà tôi phải kéo từ nơi khác về, tốn cả chục triệu đồng, nhưng điện yếu và chập chờn lắm. Nghe có dự án, bà con ai cũng phấn khởi, hiến đất ngay, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy điện về”, anh Hồ Văn Viên (thôn 3) nói. Không riêng gia đình anh, 127 hộ dân trong thôn phải dùng tuabin nước hoặc tấm pin năng lượng mặt trời. Thế nhưng, những thiết bị này dễ hỏng khi gặp mưa đá, lũ quét, và cũng chỉ đủ thắp vài bóng đèn hay sạc điện thoại.

Ông Hồ Cao Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Đốc, cho biết: “Thôn 3 từ ngày giải phóng đến nay chưa có điện. Không có điện, bà con không thể triển khai chuyển đổi số, cũng khó phát triển kinh tế. Bà con chỉ mong sớm có điện lưới quốc gia”. Theo ông Quý, tình trạng thiếu điện khiến đời sống, giáo dục và y tế ở Trà Đốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ban đêm, học sinh phải học dưới ánh đèn pin hoặc đèn dầu, mắt nhanh mỏi. Nhiều máy móc sản xuất như máy xay xát, bơm nước, bảo quản nông sản… không thể vận hành, khiến người dân khó thoát nghèo.

Tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị thành phố, ngành điện sớm khơi thông vướng mắc để dự án được nối lại. Đây không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là động lực để Trà Đốc bắt kịp tiến trình phát triển chung. Hệ thống điện đang triển khai trên địa bàn xã Trà Đốc thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) giai đoạn 2013-2020, với tổng mức đầu tư hơn 687 tỷ đồng tại thời điểm phê duyệt năm 2014. Dự án được thực hiện căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020.

Mục tiêu của dự án là đảm bảo cấp điện cho hơn 18.000 hộ dân khu vực nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cải thiện đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, cả chục năm qua, người dân nơi đây vẫn mỏi mòn chờ đợi lưới điện quốc gia kéo về bản làng, và không biết phải chờ đến bao giờ.

