Vụ nâng cấp quốc lộ 8A (tỉnh Hà Tĩnh) làm nứt nhà dân: Nhiều hộ dân mỏi mòn chờ bồi thường

Liên quan đến phản ánh “Thi công nâng cấp quốc lộ 8A làm nứt hàng loạt nhà dân” (Báo SGGP ngày 23-5-2024), ông Phạm Anh Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, hiện vẫn còn 108 hộ dân chưa được chi trả 2,24 tỷ đồng tiền bồi thường giá trị thiệt hại tăng thêm do ảnh hưởng từ quá trình thi công dự án.

Một ngôi nhà bị nứt khi thi công quốc lộ 8A

Theo ông Phạm Anh Hào, mặc dù địa phương đã nhiều lần kiến nghị, song việc chi trả vẫn chưa được thực hiện. UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục có ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án 4 (QLDA 4) sớm xây dựng phương án cụ thể để bồi thường cho người dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A đoạn Km37 - Km85+300 được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2010, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban QLDA 4 quản lý, triển khai giai đoạn 2012-2024, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 1.162 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, nhiều nhà cửa, công trình của các hộ dân ở xã Sơn Kim 1 bị hư hỏng, nứt nẻ. Ban QLDA 4 đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm giám định thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng cho 213 hộ dân, trong đó 180 hộ dân đã nhận gần 3 tỷ đồng. Sau khi người dân kiến nghị giám định lại, Ban QLDA 4 xác định thiệt hại tăng thêm 2,24 tỷ đồng đối với 108 hộ, song đến nay vẫn chưa thực hiện chi trả.

DƯƠNG QUANG