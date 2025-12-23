Đính chính bài viết “Không dễ chia tài sản sau ly hôn”

Ngày 23-3-2024, Báo SGGP có đăng bài viết “Không dễ chia tài sản sau ly hôn”. Sau khi báo đăng, ông Nguyễn Lâm Thanh Bình (nhân vật trong bài báo đề cập), đã có phản hồi, làm rõ thêm một số nội dung.

Theo tài liệu có được, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu và Dịch vụ kỹ thuật Lâm Nguyễn (gọi tắt là Công ty Lâm Nguyễn), tọa lạc tại đường Ao Đôi (phường Bình Tân, TPHCM), thành lập ngày 5-9-2005, trước khi ông Bình và bà Phạm Như Thảo kết hôn. Công ty này do ông Bình sáng lập, làm chủ sở hữu và là người đại diện pháp luật, quản lý, điều hành suốt thời gian qua.

Về phần góp vốn của công ty, ông Nguyễn Lâm Thanh Bình cho biết, công ty Lâm Nguyễn do ông thành lập trước khi kết hôn với bà Thảo. Ông góp 80% vốn và một người khác góp 20%. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty chưa thay đổi về người đại diện pháp luật và chủ sở hữu là ông Nguyễn Lâm Thanh Bình.

Theo ông Bình, thông tin “bà Thảo góp 51% vốn cổ đông điều lệ, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Bình góp 49%, giữ chức Giám đốc, người đại diện pháp luật”, là do bà Thảo làm giả hồ sơ, con dấu, tự ý thay đổi tên và phần góp vốn trong công ty. Ông Nguyễn Lâm Thanh Bình đã làm đơn tố cáo với Công an TPHCM. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thụ lý hồ sơ để làm rõ vấn đề này.

Theo ông Bình, với vai trò là chủ sở hữu 100% vốn, ông có trách nhiệm quyết định đầu tư, kinh doanh, thanh toán công nợ. Sau khi công ty mất con dấu, ông đã đến công an phường làm đơn trình báo để làm con dấu khác, việc này nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của công ty. Ngoài ra, việc cắt khóa vào công ty để kiểm đếm tài sản khi xảy ra tranh chấp công ty đều có sự chứng kiến của cảnh sát khu vực.

Theo bản án số 1222/2022/HNGĐ-ST của TAND quận Bình Tân (trước đây), bà Thảo sẽ nuôi 3 con chung. Đây là phán quyết của tòa án, ông Bình phải chấp hành, dù trước đó ông đã giành quyền nuôi con chung và không yêu cầu bà Thảo trợ cấp.