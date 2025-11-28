Quảng Ngãi: Thủy điện tích nước làm ngập đất trồng lúa

Ngày 28-11, UBND xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã báo cáo UBND tỉnh, Sở Công thương Quảng Ngãi về việc chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Đăk Bla 1 thiếu hợp tác trong việc giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến việc tích nước gây ảnh hưởng đến đất trồng lúa.

Ruộng lúa của bà Ma Ri A bị ngập, không thể sản xuất

Cử tri thôn 12, xã Kon Braih phản ánh Thủy điện Đăk Bla 1 của Công ty TNHH Trung Việt tích nước, vận hành từ năm 2017-2018, làm ảnh hưởng đất lúa của 14 hộ dân nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường, hỗ trợ dù người dân đã nhiều lần kiến nghị.

Dẫn chúng tôi ra khu ruộng đang bị ngập, bà Ma Ri A (thôn 12) cho biết, gia đình có 1.700 m² đất lúa, bị ngập từ năm 2018 và không sản xuất được. Thời điểm đó, nhà máy chỉ hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình không đồng ý vì mức đền bù thấp. Dù nhiều lần kiến nghị nhưng gia đình chưa được giải quyết đền bù.

Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, cho biết, trên cơ sở ý kiến của cử tri, UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế và làm việc với các hộ dân. Kết quả xác định phản ánh của người dân về việc thủy điện tích nước vận hành làm ngập đất sản xuất là có cơ sở, là phản ánh đúng. UBND xã Kon Braih đã nhiều lần làm việc và gửi văn bản đôn đốc Công ty TNHH Trung Việt kiểm tra, có hình thức hỗ trợ để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, nhưng doanh nghiệp không thiện chí, thiếu hợp tác với chính quyền địa phương.

HỮU PHÚC