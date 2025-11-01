Vụ trại nuôi thực nghiệm bỏ hoang: Thu hồi đất, bàn giao cho địa phương quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành quyết định về việc thu hồi gần 4ha đất không còn nhu cầu sử dụng tại dự án Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (cũ), nay là xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh do Trung tâm Khuyến nông tỉnh quản lý, sử dụng.

Dự án Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản bỏ hoang nhiều năm nay

Ngày 31-10, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký ban hành quyết định về việc thu hồi gần 4ha đất không còn nhu cầu sử dụng tại dự án Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (cũ), nay là xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh do Trung tâm Khuyến nông tỉnh quản lý, sử dụng; đồng thời, bàn giao toàn bộ số diện tích đất này về cho UBND xã Đan Hải quản lý, bố trí sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo SGGP đã có các bài viết “Hoang tàn các dự án sản xuất giống ở Hà Tĩnh”, “2 dự án bỏ hoang, lãng phí”, phản ánh dự án trên có tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng, được xây dựng từ năm 2007, nhằm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản và nuôi thực nghiệm các loại giống gốc, giống mới trên cát. Thời gian đầu, dự án chủ yếu sản xuất nuôi tôm giống trên cát nhưng về sau thì gặp khó khăn, không phát huy hiệu quả.

Đến tháng 9-2015, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định chấp thuận chủ trương cho một doanh nghiệp thuê lại mặt bằng và cơ sở vật chất để sản xuất giống cá mú, cá bơn và các loại thủy sản khác. Lúc đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ đầu tư 10 tỷ đồng, sản xuất 500.000 con giống/năm... Tuy nhiên, dự án này cũng không hiệu quả, sớm ngừng hoạt động rồi bỏ hoang tàn nhiều năm nay. Trước thực trạng trên, ngày 21-7-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký quyết định thu hồi tài sản công gắn liền với đất tại dự án này.

DƯƠNG QUANG