Mạo danh Ban tổ chức Hội chợ Mùa xuân 2026

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết, thời gian gần đây, đơn vị này nhận được phản ánh về việc trên một số hội, nhóm mạng xã hội và kênh thông tin xuất hiện thông tin liên quan đến Hội chợ Quốc gia lần thứ 2 (Hội chợ Mùa xuân 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 4-2 đến ngày 8-2-2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Cụ thể, một số cá nhân, tổ chức đã đăng tải thông tin chưa được xác thực, tự giới thiệu là ban tổ chức hội chợ hoặc là đại lý, đơn vị, cá nhân được ủy quyền làm việc với ban tổ chức, kèm theo các đường link đăng ký không thuộc hệ thống thông tin chính thức.

Cục Xúc tiến thương mại thông tin, đến thời điểm này, đơn vị chỉ mới thông báo kế hoạch tổ chức hội chợ và tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp, chưa triển khai việc thu các khoản chi phí liên quan hội chợ. Cục Xúc tiến thương mại đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp chủ động trao đổi, xác minh thông tin khi có nghi vấn và liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

PHÚC VĂN