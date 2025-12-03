Hội nghị do UBND TPHCM đăng cai, phối hợp Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới, Sở KH-CN TPHCM và Tập đoàn Becamex tổ chức.

Lãnh đạo TPHCM dự lễ khai mạc

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM; đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông John G. Jung, Chủ tịch và Đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Thông minh ICF; ông Robert Bell, Đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Thông minh ICF...

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, hội nghị là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc đối với Việt Nam; đặc biệt có giá trị đối với hành trình phát triển mới của TPHCM – đô thị đầu tàu cả nước về kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đang nuôi dưỡng khát vọng trở thành siêu đô thị toàn cầu và trung tâm tài chính quốc tế của khu vực.

Lần đầu tiên trong 23 năm hình thành, Hội nghị Thượng đỉnh ICF được tổ chức tại Đông Nam Á là TPHCM - Việt Nam.

Phường Bình Dương - nơi diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh 2025

Trong hơn một thập kỷ, Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới đã đồng hành cùng tỉnh Bình Dương trước đây trên hành trình xây dựng cộng đồng thông minh tiên phong tại Việt Nam.

Từ việc nhiều lần có mặt trong SMART21, liên tục được vinh danh trong Top 7 đến danh hiệu Cộng đồng Thông minh thế giới của năm 2023, Cộng đồng thông minh Bình Dương đã chứng minh một địa phương có tầm nhìn chiến lược và quyết tâm bền bỉ hoàn toàn có thể đạt tới những chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Ngày nay, Bình Dương đã trở thành một vùng trong không gian phát triển của TPHCM. Thành phố đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc phát triển sâu rộng, dựa trên triết lý tương lai của một siêu đô thị hiện đại phải được kiến tạo từ tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Những định hướng đó phù hợp với mô hình phát triển mà ICF theo đuổi, phản ánh xu hướng chung của các đô thị tiên phong trên thế giới, nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là động lực tăng trưởng dài hạn.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo ICF phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex phát biểu tại lễ khai mạc

“Một trong những mục tiêu quan trọng của thành phố là lan tỏa mạnh mẽ mô hình cộng đồng thông minh đến nhiều địa phương trong toàn không gian đô thị; hướng tới việc ngày càng nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam ghi tên mình vào SMART21, tiến vào Top 7, xa hơn nữa là danh hiệu Cộng đồng Thông minh thế giới của năm", đồng chí Nguyễn Lộc Hà chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sống, cải thiện dịch vụ công, phát triển hạ tầng số hiện đại và mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trên tinh thần đó, TPHCM trân trọng mời gọi các cộng đồng thông minh hàng đầu thế giới, các chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, nhà đầu tư chiến lược và đối tác toàn cầu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, đồng hành cùng thành phố trong hành trình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị

Trước đó, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đã tiếp Đoàn công tác Diễn đàn Cộng đồng Thông minh ICF trong khuôn khổ Hội nghị ICF Global Summit 2025. Tại buổi tiếp, ông John G. Jung, Chủ tịch và Đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Thông minh ICF cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tạo điều kiện để ICF tổ chức Hội nghị ICF Global Summit 2025. Ông John G. Jung tin tưởng, với định hướng và tầm nhìn chiến lược, TPHCM sẽ tiếp tục là nơi để kết nối các cộng đồng thông minh toàn cầu, điểm thu hút đầu tư, nhân tài quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

PHƯƠNG LÊ