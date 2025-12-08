Hội Tin học TPHCM mở rộng quy mô hoạt động

Đại diện Sở KH-CN TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban c hấp hành HCA nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, HCA đề ra mục tiêu trở thành một tổ chức chuyên ngành công nghệ thông tin chuyên nghiệp, uy tín, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, hội nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ, mở rộng mạng lưới hội viên; nâng tầm quy mô, chất lượng các sự kiện ở thị trường trong nước và quốc tế; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Tại đại hội, ông Lâm Nguyễn Hải Long tái đắc cử Chủ tịch HCA nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục dẫn dắt HCA trên chặng đường mới.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA chia sẻ định hướng của hội trong thời gian tới

Ông Lâm Nguyễn Hải Long cho biết, hội sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của hội viên và cộng đồng công nghệ thông tin, thực hiện các hoạt động chuyên môn hài hòa với bản sắc của từng địa phương...

HCA ký kết hợp tác chiến lược với Sở KH-CN TPHCM

Dịp này, HCA ký kết hợp tác chiến lược với Sở KH-CN TPHCM, UBND các phường/xã, hội doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn TPHCM, nhằm triển khai hiệu quả một số hoạt động như: Tuần lễ Chuyển đổi số TPHCM; tuần lễ Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo TPHCM – WISE HCMC+; triển lãm Công nghệ quốc tế - iTech Expo; các chương trình bình dân học vụ số…

HCA ký kết hợp tác chiến lược với các UBND phường/xã tại TPHCM

Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết, trong hành trình hơn 37 năm phát triển, HCA đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp. Ông kỳ vọng hội tiếp tục đồng hành cùng TPHCM, doanh nghiệp nhằm phát triển hiệu quả nền kinh tế số tại TPHCM.

BÙI TUẤN