Thực hiện nhiệm vụ kép về chuyển đổi số trong ngành công thương

Sáng 3-12, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức diễn đàn chuyển đổi số ngành công thương năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi kép: số hóa chuỗi cung ứng - xanh hóa tăng trưởng”.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, đối với Việt Nam, kinh tế số đang tiếp tục cải thiện rõ rệt và trở thành trụ cột mới giúp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và gia tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế. Thương mại điện tử bán lẻ được dự báo vượt mốc 25 tỷ USD và tiếp tục là trụ cột chính của nền kinh tế internet.

Theo Thứ trưởng, Chính phủ xác định năm 2025 là năm tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số, với quan điểm nhất quán rằng chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng khẳng định, ngành công thương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính phủ số - kinh tế số - hạ tầng dữ liệu. Tuy nhiên, năm 2025 đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh hơn, toàn diện hơn để tận dụng cơ hội từ chuyển đổi kép - chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này và đưa ra đề xuất chính sách, mô hình, giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số phát triển hiệu quả, bền vững, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị nhận diện xu hướng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và khả năng ứng dụng trong chính phủ số, sản xuất thông minh, năng lượng thông minh và thương mại điện tử.

Cùng với đó, hoàn thiện các giải pháp phát triển thị trường thương mại điện tử xanh – bền vững – an toàn; tăng cường quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới; thúc đẩy liên kết vùng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương trên nền tảng số.

Bộ Công thương cũng đề nghị có các mô hình và giải pháp phát triển kinh tế số tại các địa phương, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh.

Quang cảnh diễn đàn sáng 3-12

Báo cáo về “Định hướng chuyển đổi số ngành công thương năm 2026”, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số Hoàng Ninh cho biết, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chiến lược, gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu toàn diện của ngành đến năm 2030.

Theo ông, thời gian qua, ngành công thương đã đạt nhiều kết quả trong triển khai chính phủ số, thể hiện qua 224 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95,52%, hơn 691.000 bộ hồ sơ trao đổi qua Cơ chế một cửa ASEAN trong năm 2024 và trên 52.500 doanh nghiệp được phục vụ qua hệ thống. Bộ Công thương tiếp tục đứng đầu cả nước về mức độ hài lòng đối với dịch vụ công trực tuyến với điểm số tuyệt đối 18/18, trong đó tỷ lệ hài lòng đạt 100% với xử lý phản ánh – kiến nghị và 97,54% đối với tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Những kết quả trên không chỉ phản ánh cách tiếp cận “lấy người dùng làm trung tâm” mà còn tạo lập nền tảng dữ liệu quan trọng cho quá trình chuyển đổi số toàn ngành.

Trong phát triển kinh tế số, ông Hoàng Ninh cho biết thương mại điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với quy mô B2C năm 2024 đạt khoảng 25 tỷ USD, chiếm 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Chuyển đổi số trong công nghiệp – sản xuất thông minh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với chỉ số IIP tăng 8,4% – mức cao nhất trong 5 năm; khoảng 90% doanh nghiệp chế biến – chế tạo đã triển khai một phần giải pháp số; 35% ứng dụng robot và cảm biến trong sản xuất; 10-12% đạt mức nhà máy thông minh 3.0.

Bên cạnh đó, lĩnh vực năng lượng tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ với việc áp dụng đo đếm thông minh, dữ liệu vận hành thời gian thực, AI dự báo phụ tải, hệ thống EMS trong doanh nghiệp, cùng việc mở rộng các mô hình năng lượng tái tạo.

Đại diện Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cũng nhấn mạnh kinh tế số Việt Nam năm 2025 dự kiến đạt 39 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực; hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp AI đã thu hút 123 triệu USD vốn tư nhân; 81% người dùng tương tác với AI hàng ngày và 96% bày tỏ sự tin tưởng vào các tác nhân AI.

Từ những kết quả nêu trên, đại diện Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cho rằng, năm 2026 sẽ là thời điểm để ngành công thương tạo lập một số đột phá chiến lược, bao gồm chuẩn hóa dữ liệu thương mại điện tử quốc gia, mở rộng mô hình nhà máy thông minh thế hệ 3.0 - 4.0 và triển khai đại trà đo đếm – quản lý năng lượng thông minh trên phạm vi toàn quốc.

PHÚC VĂN