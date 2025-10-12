Hơn 20 con cá heo bơi lội tung tăng trên vùng biển Hòn Cau

Theo ghi nhận, những con cá heo liên tục nhảy lên, nhào lộn và bơi sát vào nhau, tạo nên khung cảnh sống động và đầy sức sống giữa làn nước trong xanh.
Người dân địa phương cho biết, lâu nay hiếm khi thấy cá heo xuất hiện với số lượng lớn như hôm nay. Sự trở lại của đàn cá heo được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy môi trường biển khu vực này đang dần được cải thiện.
Nhiều năm qua, tại khu vực biển thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, chính quyền và các tổ chức bảo tồn đã triển khai các biện pháp giảm rác thải nhựa, quản lý nghề cá và bảo vệ rạn san hô. Nhờ đó, hệ sinh thái tại vùng biển Hòn Cau đang có những chuyển biến rõ rệt.
Các chuyên gia môi trường nhận định, sự xuất hiện của cá heo phản ánh chất lượng môi trường nước và sự đa dạng sinh học đang dần được phục hồi.