Hơn 20 con cá heo bơi lội tung tăng trên vùng biển Hòn Cau

Khoảng 10 giờ sáng 12-10, tại khu vực biển thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu, tỉnh Lâm Đồng), du khách và ngư dân may mắn chứng kiến cảnh đàn cá heo trên 20 con bơi lội tung tăng trên mặt nước.

Theo ghi nhận, những con cá heo liên tục nhảy lên, nhào lộn và bơi sát vào nhau, tạo nên khung cảnh sống động và đầy sức sống giữa làn nước trong xanh.

VIDEO: Đàn cá heo trên 20 con xuất hiện trên vùng biển Hòn Cau

Người dân địa phương cho biết, lâu nay hiếm khi thấy cá heo xuất hiện với số lượng lớn như hôm nay. Sự trở lại của đàn cá heo được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy môi trường biển khu vực này đang dần được cải thiện.

Đàn cá heo bơi tung tăng trên vùng biển Hòn Cau

Nhiều năm qua, tại khu vực biển thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, chính quyền và các tổ chức bảo tồn đã triển khai các biện pháp giảm rác thải nhựa, quản lý nghề cá và bảo vệ rạn san hô. Nhờ đó, hệ sinh thái tại vùng biển Hòn Cau đang có những chuyển biến rõ rệt.

Đàn cá heo này ước tính trên 20 con

Cảnh tượng đàn cá heo hiếm gặp trên vùng biển Hòn Cau

Các chuyên gia môi trường nhận định, sự xuất hiện của cá heo phản ánh chất lượng môi trường nước và sự đa dạng sinh học đang dần được phục hồi.

NGUYỄN TIẾN