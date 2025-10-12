Xã hội

Hơn 20 con cá heo bơi lội tung tăng trên vùng biển Hòn Cau

SGGPO

Khoảng 10 giờ sáng 12-10, tại khu vực biển thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu, tỉnh Lâm Đồng), du khách và ngư dân may mắn chứng kiến cảnh đàn cá heo trên 20 con bơi lội tung tăng trên mặt nước.

Theo ghi nhận, những con cá heo liên tục nhảy lên, nhào lộn và bơi sát vào nhau, tạo nên khung cảnh sống động và đầy sức sống giữa làn nước trong xanh.

VIDEO: Đàn cá heo trên 20 con xuất hiện trên vùng biển Hòn Cau

Người dân địa phương cho biết, lâu nay hiếm khi thấy cá heo xuất hiện với số lượng lớn như hôm nay. Sự trở lại của đàn cá heo được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy môi trường biển khu vực này đang dần được cải thiện.

z7107757927699_69e3017148c3211d4e5fffb7f5838ca8.jpg
Đàn cá heo bơi tung tăng trên vùng biển Hòn Cau

Nhiều năm qua, tại khu vực biển thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, chính quyền và các tổ chức bảo tồn đã triển khai các biện pháp giảm rác thải nhựa, quản lý nghề cá và bảo vệ rạn san hô. Nhờ đó, hệ sinh thái tại vùng biển Hòn Cau đang có những chuyển biến rõ rệt.

z7107757933065_703169ab530c0860de558f430403b1f9.jpg
Đàn cá heo này ước tính trên 20 con
z7107757927488_82d4f01f870ffc4bc522fec3e476e1a2.jpg
Cảnh tượng đàn cá heo hiếm gặp trên vùng biển Hòn Cau

Các chuyên gia môi trường nhận định, sự xuất hiện của cá heo phản ánh chất lượng môi trường nước và sự đa dạng sinh học đang dần được phục hồi.

Tin liên quan
NGUYỄN TIẾN

Từ khóa

Hòn Cau tỉnh Lâm Đồng Cá heo Tung tăng Xuất hiện Cù Lao Câu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn