Đàn cá heo xuất hiện tại vịnh Cam Ranh

Chiều 17-8, nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú khi chứng kiến một đàn cá heo bơi lội, nhào lộn trên mặt nước tại vùng biển vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Cá heo bơi lội tại vịnh Cam Ranh. Video: MINH HUY

Anh Nguyễn Minh Huy – người trực tiếp ghi lại khoảnh khắc này – cho biết, đàn cá heo gồm hàng chục con, di chuyển gần thuyền, liên tục ngoi lên rồi lặn xuống mặt nước, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt và sinh động.

Trước đó, cá heo từng nhiều lần xuất hiện tại các vùng biển ven bờ ở Khánh Hòa vào các năm 2020 và 2022. Gần đây, hiện tượng cá voi, cá heo bơi gần bờ cũng được ghi nhận tại Quảng Trị và An Giang.

Theo người dân địa phương, sự xuất hiện của cá heo cho thấy môi trường biển ở khu vực này đang ngày càng trong lành, là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái biển.

HIẾU GIANG