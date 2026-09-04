Phường Phú Thọ khánh thành trường tiểu học trên 61 tỷ đồng

Ngày 4-9, phường Phú Thọ, TPHCM tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Phú Thọ trước ngày khai giảng năm học mới. Công trình được kỳ vọng sẽ giúp nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy, từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục phổ thông TPHCM.

Các đại biểu cắt băng khánh thành. QUANG HUY

Trường Tiểu học Phú Thọ (số 322 Tôn Thất Hiệp, phường Phú Thọ) được xây dựng 1 trệt 3 lầu, tổng mức đầu tư trên 61 tỷ đồng. Trường Tiểu học Phú Thọ sau khi sáp nhập với Trường Tiểu học Quyết Thắng có quy mô trên 29 phòng học, cùng các phòng chức năng, đáp ứng chỗ học cho khoảng 1.200 học sinh.

Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Đinh Chí Thịnh phát biểu tại lễ khánh thành. QUANG HUY

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Đinh Chí Thịnh - Chủ tịch UBND phường Phú Thọ khẳng định, việc khánh thành ngôi trường mới khang trang trong dịp khai giảng năm học mới là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương, cơ bản sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh, công tác giảng dạy của giáo viên và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Cô và trò Trường Tiểu học Phú Thọ trong ngày khánh thành ngôi trường mới. QUANG HUY

Lãnh đạo địa phương cùng yêu cầu tập thể sư phạm nhà trường cần phát huy hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp giáo dục, xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp; từng bước khẳng định vị thế của nhà trường.

Cô và trò Trường Tiểu học Phú Thọ hân hoan chào đón năm học mới . QUANG HUY

Đối với học sinh, lãnh đạo địa phương kỳ vọng các em nỗ lực học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan – trò giỏi, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

QUANG HUY