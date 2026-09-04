Cà Mau giảm 634 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

Theo UBND tỉnh Cà Mau, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh còn 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 387 cơ sở; còn 1.005 cán bộ quản lý là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (giảm 634 người).

Ngày 4-9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo UBND tỉnh Cà Mau, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 81 cán bộ quản lý xin nghỉ chính sách, 77 nhân viên đang sắp xếp và còn: - 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 387 cơ sở, tỷ lệ giảm gần 52%. - 1.005 cán bộ quản lý là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (giảm 634 người), 21.490 giáo viên và 1.702 nhân viên. Trong đó, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có 473 người, gồm 328 người tại các trường cao đẳng và 145 người tại Trường Đại học Bạc Liêu.

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, khi sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc rà soát, lựa chọn, bố trí và sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý tại một số cơ sở giáo dục. Nguyên do nguồn nhân lực tại chỗ chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của cơ sở giáo dục có quy mô lớn sau sắp xếp, nhất là năng lực quản lý, điều hành.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục mới được hình thành với quy mô lớn, có nhiều phân hiệu, đội ngũ nhà giáo và số lớp, số học sinh tăng lên dẫn đến các điều kiện, tiêu chuẩn được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cũng bị ảnh hưởng, điều này gây khó cho các địa phương trong việc đánh giá, công nhận khi chưa có hướng dẫn thống nhất của trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mới chỉ là kết quả bước đầu. Điều quan trọng hơn là quá trình sắp xếp phải tạo ra những kết quả cụ thể, thực chất và phải bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu, các cấp, ngành khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện đội ngũ và sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Tinh thần chung là không để tình trạng thiếu giáo viên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chú trọng giáo dục toàn diện và phát triển năng lực của người học. Mục tiêu là hình thành những con người có đạo đức, năng lực, sức khỏe, tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng thích ứng với yêu cầu của xã hội.

TẤN THÁI