Gia tăng trẻ dưới 18 tuổi mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục dưới 18 tuổi có can thiệp thủ thuật tăng dần từ năm 2020 đến nay

Bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh
Bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh

Ngày 28-9, tại Hội nghị khoa học Da liễu miền Nam 2025 diễn ra ở TPHCM, BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang có xu hướng gia tăng ở nhóm thanh thiếu niên.

Theo thống kê, hơn một nửa số ca nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục xảy ra ở độ tuổi 15-25, dù nhóm này chỉ chiếm 25% dân số có hoạt động tình dục. Đáng chú ý, số bệnh nhân dưới 18 tuổi phải can thiệp thủ thuật tăng liên tục từ năm 2020 đến nay: cả năm 2020 có 626 ca, nhưng chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận hơn 530 ca. Nhiều trường hợp đến khám có dấu hiệu nghi ngờ bị xâm hại tình dục, không có người giám hộ hợp pháp, gây khó khăn và trì hoãn quá trình điều trị.

BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy phát biểu tại hội nghị

Để ứng phó, Bệnh viện Da liễu TPHCM đã xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý riêng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin qua website, mạng xã hội và báo chí. Bệnh viện cũng chuẩn hóa phác đồ điều trị, áp dụng phương pháp hiện đại đối với các bệnh giang mai, lậu, sùi mào gà…, đồng thời triển khai khu vực tiêm vaccine phòng bệnh. Nghiên cứu cho thấy vaccine có thể ngăn ngừa đến 94% nguy cơ virus HPV phát triển thành sùi mào gà hậu môn - sinh dục sau 3 năm.

Hội nghị khoa học Da liễu miền Nam 2025 với chủ đề “Đổi mới trong da liễu – Kết nối và phát triển” thu hút gần 1.000 đại biểu tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị
THÀNH SƠN

