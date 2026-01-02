Hơn nửa triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ tuần hành ủng hộ Palestine

Ngày 1-1, sau giờ cầu nguyện buổi sáng, hơn nửa triệu người đã tập trung tại cầu Galata ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tuần hành ủng hộ Palestine. Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Hình ảnh cầu Galata từ trên cao, khi người dân Istanbul tập trung tuần hành thể hiện sự đoàn kết với người Palestine, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza, vào ngày 1-1-2026: Ảnh: Cemaleddin Turan/AA

Cuộc biểu tình ngày đầu năm mới, được tổ chức với sự tham gia của hơn 400 tổ chức xã hội dân sự, do Quỹ Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ (TUGVA) dẫn đầu, diễn ra dưới khẩu hiệu “Chúng ta sẽ không khuất phục, chúng ta sẽ không im lặng, chúng ta sẽ không quên Palestine”.

Mặc dù nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, số người tham dự vẫn rất đông.

Theo hãng tin AA, tại sự kiện này, khoảng 520.000 người tham gia đã kêu gọi chấm dứt nạn diệt chủng ở Gaza. Các biện pháp an ninh được thực hiện rộng rãi, đặc biệt là xung quanh Quảng trường Sultanahmet.

Những người biểu tình đã tuần hành về phía cầu Galata, cùng với các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và quan chức cấp cao khác.

Những chiếc thuyền treo cờ Palestine quanh cầu Galata thể hiện sự đoàn kết với người Palestine. Ảnh: Hakan Akgün/Anadolu

Sự kiện cũng có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm ca sĩ người Lebanon gốc Thụy Điển Maher Zain, ca sĩ/nhạc sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ Esat Kabakli và ban nhạc Grup Yuruyus.

Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz cũng chia sẻ một thông điệp về sự kiện này trên nền tảng mạng xã hội NSosyal của Thổ Nhĩ Kỳ: “Liên minh Nhân đạo gửi hàng trăm ngàn lời chúc mừng từ Istanbul tới người dân Palestine, Gaza và tất cả những người bị áp bức trên khắp thế giới. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các cá nhân và tổ chức đã đóng góp cho nỗ lực này".

KHÁNH HƯNG