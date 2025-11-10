Họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập Trung đội Nữ du kích Củ Chi

Ngày 10-11, tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Ban Liên lạc Nữ du kích Củ Chi tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đội Nữ du kích Củ Chi (10-11-1965 – 10-11-2025) và Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ lần thứ 47.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống quê hương Củ Chi “Đất thép thành đồng”; cùng các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo địa phương và các cựu nữ du kích Củ Chi.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của Trung đội Nữ du kích Củ Chi.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nữ du kích Củ Chi

Trong bối cảnh chiến trường Củ Chi vô cùng ác liệt vào năm 1965, Đội Nữ du kích được thành lập vào ngày 10-11-1965. Với tinh thần “Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang”, các đồng chí nữ du kích Củ Chi đã lập nhiều chiến công vang dội.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe các nữ du kích Củ Chi

Đặc biệt, trong những năm tháng kháng chiến khốc liệt, các nữ du kích Củ Chi xây dựng gần 100 cơ sở cách mạng, trực tiếp chiến đấu trên 100 trận, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 659 tên địch, phá hủy 61 xe tăng, tiên phong dẫn đường cho các binh đoàn chủ lực tiến công vào Sài Gòn.

Ngày 26-4-2018, Đội Nữ du kích Củ Chi đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đại biểu gặp mặt tại chương trình

Tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Vũ Văn Điền bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các cựu nữ du kích.

Ban Liên lạc truyền thống quê hương Củ Chi “Đất thép thành đồng” trao tặng quà đến Ban Liên lạc Trung đội Nữ du kích

Những chiến công hiển hách cùng vai trò tiên phong dẫn đường trong các chiến dịch lớn có đóng góp quan trọng của các đồng chí cựu nữ du kích Củ Chi. Sự cống hiến đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời là những bài học vô giá cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trưởng Ban Liên lạc Trung đội Nữ du kích Củ Chi Võ Thị Trong phát biểu ôn truyền thống

Trước đó, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tổ chức Lễ giỗ liệt sĩ Nữ du kích Củ Chi lần thứ 47 tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nữ du kích Củ Chi. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc đối với 25 liệt sĩ (gồm cán bộ, chiến sĩ Trung đội nữ và nữ du kích mật) đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

MẠNH THẮNG - NGUYÊN PHÚ