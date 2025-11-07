Phường Sài Gòn và xã Củ Chi trao Huy hiệu Đảng đến 52 đảng viên

Tại buổi lễ ở phường Sài Gòn, đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, phát biểu bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào sự phát triển của Đảng bộ phường Sài Gòn nói riêng và của Đảng bộ TPHCM nói chung.
Đợt này, Đảng bộ phường Sài Gòn có 37 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 3 đồng chí Huy hiệu 80 năm, 6 đồng chí Huy hiệu 60 năm, 2 đồng chí Huy hiệu 55 năm, 2 đồng chí Huy hiệu 50 năm, 9 đồng chí Huy hiệu 45 năm, 5 đồng chí Huy hiệu 40 năm và 10 đồng chí Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
* Cùng ngày, Đảng ủy xã Củ Chi tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.
Đợt này, Đảng bộ xã Củ Chi có 15 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí Huy hiệu 70 năm, 2 đồng chí Huy hiệu 60 năm, 1 đồng chí Huy hiệu 50 năm, 2 đồng chí Huy hiệu 45 năm, 6 đồng chí Huy hiệu 40 năm và 3 đồng chí Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.