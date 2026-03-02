Chính trị

Đối ngoại

Họp mặt kỷ niệm kỷ niệm 148 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria

SGGPO

Chiều 2-3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 148 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria (3-3-1878 - 3-3-2026) và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bulgaria.

Hà Thanh.JPG
Chủ tịch HUFO Hà Thanh tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Bulgaria cho ông Oleg Marinov, Tham tán Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TPHCM chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa Bulgaria đã đạt được trong những năm gần đây. Đặc biệt, Bulgaria đã thành công trong việc hội nhập Liên minh châu Âu và trở thành thành viên toàn diện của khối Schengen từ ngày 1-1-2025. Theo bà Hoàng Thái Lan, quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria đang trên đà phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực: ngoại giao, giáo dục, thương mại, đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định trong những năm vừa qua.

Ông Oleg Marinov, Tham tán Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, Trưởng Văn phòng thương mại và kinh tế Bulgaria tại TPHCM đọc thư chào mừng của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov.

Trong thư, Đại sứ Pavlin Todorov nhấn mạnh, năm vừa qua đặc biệt quan trọng đối với quan hệ song phương của hai nước. Trong năm 2025, Bulgaria và Việt Nam đã kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Đại sứ, việc thành lập “Góc Bulgaria tại Đại học Đà Lạt” là một ví dụ về sáng kiến kịp thời và có tầm nhìn xa. Những sáng kiến như vậy có giá trị lâu dài và góp phần vào sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Bulgaria trân trọng tình hữu nghị với Việt Nam và nỗ lực của tất cả những người đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ hai nước.

Văn nghệ.JPG
Tiết mục văn nghệ chào mừng Quốc khánh Bulgaria
THỤY VŨ

Từ khóa

Pavlin Todorov Cộng hòa Bulgaria Bulgaria Hội Hữu nghị Việt Nam Quốc khánh Họp mặt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn