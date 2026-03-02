Họp mặt kỷ niệm kỷ niệm 148 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria

Chủ tịch HUFO Hà Thanh tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Bulgaria cho ông Oleg Marinov, Tham tán Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TPHCM chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa Bulgaria đã đạt được trong những năm gần đây. Đặc biệt, Bulgaria đã thành công trong việc hội nhập Liên minh châu Âu và trở thành thành viên toàn diện của khối Schengen từ ngày 1-1-2025. Theo bà Hoàng Thái Lan, quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria đang trên đà phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực: ngoại giao, giáo dục, thương mại, đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định trong những năm vừa qua.

Ông Oleg Marinov, Tham tán Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, Trưởng Văn phòng thương mại và kinh tế Bulgaria tại TPHCM đọc thư chào mừng của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov.

Trong thư, Đại sứ Pavlin Todorov nhấn mạnh, năm vừa qua đặc biệt quan trọng đối với quan hệ song phương của hai nước. Trong năm 2025, Bulgaria và Việt Nam đã kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Đại sứ, việc thành lập “Góc Bulgaria tại Đại học Đà Lạt” là một ví dụ về sáng kiến kịp thời và có tầm nhìn xa. Những sáng kiến như vậy có giá trị lâu dài và góp phần vào sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Bulgaria trân trọng tình hữu nghị với Việt Nam và nỗ lực của tất cả những người đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ hai nước.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Quốc khánh Bulgaria

THỤY VŨ