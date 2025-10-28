Hợp tác tạo cầu nối hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngày 27-10, tại Hà Nội, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong thương mại toàn cầu.

Đại diện BIDV và Cục Phòng vệ thương mại ký kết thỏa thuận hợp tác

Sự kiện đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác của 2 đơn vị; đồng thời tạo cầu nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái thương mại bền vững, giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại trên toàn cầu.

Theo số liệu thống kê, đến nay có hơn 290 vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng điều tra đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, chủ yếu từ Hoa Kỳ, EU, Ấn Độ, Úc và Canada. Do đó việc hợp tác này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin sớm, giảm thiểu thiệt hại và chuyển từ thế bị động sang chủ động trong việc ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đoàn Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc BIDV, khẳng định: "Là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, BIDV tự hào đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường toàn cầu. Qua hợp tác này, chúng tôi sẽ cung cấp gói giải pháp tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thương mại quốc tế".

BIDV là ngân hàng tiên phong cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế; triển khai nhiều chương trình ưu đãi về giá, phí dịch vụ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. BIDV cũng duy trì danh mục sản phẩm tài trợ thương mại toàn diện, phù hợp với nhu cầu đa dạng của cả khách hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Đồng thời, BIDV tích cực hợp tác với các đơn vị uy tín trong ngành logistics như cảng biển, công ty quản lý kho hàng nhằm cung cấp các giải pháp tích hợp và tiện ích mới cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế.

LÊ ANH