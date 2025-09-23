Huế lấy ý kiến về việc nhà báo "chấm điểm" câu trả lời của người phát ngôn

Những đơn vị thường xuyên phát ngôn kịp thời, chính xác sẽ được tuyên dương tại các cuộc họp báo thường kỳ và phiên họp của UBND TP Huế.

Ngày 23-9, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Huế cho biết, đã có công văn gửi các sở, ban ngành, cấp xã và cơ quan báo chí để lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 14-12-2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP Huế) quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn.

Họp báo thường kỳ do UBND TP Huế tổ chức hàng tháng

Nội dung dự thảo đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử TP Huế (hue.gov.vn) và thời hạn tiếp nhận ý kiến kéo dài đến ngày 4-10.

Theo dự thảo, với hình thức phát ngôn này, các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên khi đề nghị phát ngôn sẽ thực hiện thông qua ứng dụng Hue-S (dịch vụ đô thị thông minh TP Huế) hoặc cổng thông tin tương tác trực tuyến tuongtac.hue.gov.vn.

Hệ thống này cho phép tiếp nhận yêu cầu 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần, tạo điều kiện để hoạt động báo chí tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, minh bạch.

Dự thảo cũng quy định rõ thời gian trả lời, cung cấp thông tin khi báo chí có yêu cầu.

Đáng chú ý, tại Điều 9 của dự thảo, cơ quan báo chí, phóng viên còn có quyền đánh giá chất lượng trả lời của cơ quan nhà nước trên hệ thống mạng lưới phát ngôn theo ba mức: hài lòng, chấp nhận được và không hài lòng.

Các kết quả này sẽ được Sở VH-TT TP Huế tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ để nghiên cứu, đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp hạng chất lượng hoạt động của các đơn vị, địa phương.

Dự thảo cũng nhấn mạnh đến cơ chế khuyến khích và xử lý trách nhiệm. Theo đó, Điều 16 quy định, những đơn vị thường xuyên phát ngôn kịp thời, chính xác sẽ được tuyên dương tại các cuộc họp báo thường kỳ và phiên họp của UBND TP Huế.

Tương tự, các cơ quan báo chí, nhà báo phản ánh đúng, khách quan, tuân thủ pháp luật cũng được biểu dương tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP Huế và giao ban báo chí hàng tháng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế. Ngược lại, những trường hợp thiếu trách nhiệm, cung cấp hoặc phản ánh sai lệch thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hệ thống mạng lưới phát ngôn của TP Huế trên nền tảng Hue-S đã tiếp nhận 51 câu hỏi của các nhà báo, phóng viên báo chí hoạt động trên địa bàn TP Huế, trong đó đã trả lời 42 câu và 9 câu đang trả lời.

VĂN THẮNG