Kết luận thanh tra 5 dự án nhà ở, hạ tầng tại Cần Thơ

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra tại 5 dự án, công trình nhà ở, hạ tầng có khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.

Dự án Khu đô thị mới STK An Bình

Theo đó, 5 dự án bị thanh tra, gồm: Khu đô thị mới phường Thường Thạnh (do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ làm chủ đầu tư); Khu đô thị mới Cồn Khương (do Công ty TNHH Bất động sản An Khương làm chủ đầu tư); Khu đô thị mới STK An Bình (do Công ty CP Đầu tư STK làm chủ đầu tư); Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng (do Công ty CP IN Hospitality làm chủ đầu tư); Dự án mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu, giai đoạn 2 (do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Mekong làm chủ đầu tư).

Theo kết luận thanh tra, các dự án trên được UBND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2015 – 2017, thuộc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Trong đó, có 4/5 dự án phù hợp quy hoạch, riêng dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh chưa phù hợp với quy hoạch.

Liên quan đến công tác phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, kết quả lựa chọn nhà thầu 5 dự án, cơ quan thanh tra cho rằng UBND TP Cần Thơ áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư khi nhà thầu tư chưa có quyền sử dụng đất là chưa đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 22, Luật Nhà ở năm 2014. Ngoài ra, 5/5 dự án cũng không thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng; rà soát điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại 5/5 dự án còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót. Cả 5 dự án hiện đều chậm tiến độ, từng được gia hạn và cũng đã hết thời hạn thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hiện có 4/5 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng (chỉ từ 48,3% đến 95,7%). Đến thời điểm thanh tra, 5/5 dự án chưa được cơ quan chuyên môn tham mưu UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các kiến nghị tại kết luận thanh tra; kiến nghị Đảng ủy UBND TP Cần Thơ có văn bản kiến nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo cơ quan tham mưu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

TUẤN QUANG