Thêm nhiều dự án nhà ở thương mại được gỡ vướng cấp sổ hồng

Tổ Công tác 1645 làm việc với chủ đầu tư gỡ vướng cấp sổ hồng cho người dân. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 26-11, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, đã làm việc với các chủ đầu tư (CĐT) để tháo gỡ, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã làm việc với CĐT của 5 dự án gồm: dự án Khu nhà ở Bông Sao, phường Bình Đông, TPHCM do Công ty Cổ phần Địa ốc 8 làm CĐT; Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi do Công ty CP Đầu tư xây dựng giải trí Đại Dương và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP Thủ Đức làm CĐT; Khu nhà ở nông thôn An Điền, phường Long Nguyên, TPHCM do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm CĐT; Khu nhà ở FC Trường An, xã Phú Giáo của Công ty TNHH Huy FC Trường An làm CĐT; Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 tại xã Trừ Văn Thố, do Công ty Cổ phần bất động sản Ánh Dương Miền Nam làm CĐT.

Dự án Khu nhà ở Bông Sao, phường Bình Đông có 3 khu gồm: khu A đã xây dựng hoàn thành và người mua nhà đã được cấp sổ hồng; khu B gồm Chung cư A1, A2, B1, B2, trong đó chung cư B1 xây dựng xong với 272/286 căn hộ đã được cấp sổ hồng cho người mua nhà; khu C gồm 130 căn thấp tầng, trong đó, có 100/130 căn nhà đã được cấp sổ hồng. Nay CĐT đề nghị được xem xét cấp sổ hồng với 14 căn thương mại còn lại tại Chung cư B1 – Khu B và 30 căn nhà thấp tầng còn lại tại Khu C.

Sau khi lắng nghe ý kiến của CĐT và các cơ quan liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT và đơn vị liên quan có văn bản gửi Sở Xây dựng để xác định về nghĩa vụ nhà ở tái định cư của CĐT đối với dự án này. Sau đó, cơ quan cấp giấy sẽ dựa vào văn bản trả lời của Sở Xây dựng để làm cơ sở cấp sổ hồng cho người mua.

Đối với dự án Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, đây là dự án được tổ công tác đưa ra gỡ vướng lần hai. Trước đó, tổ công tác đã có kết luận yêu cầu CĐT báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án; việc đầu tư xây dựng, bàn giao hạ tầng cho địa phương; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của CĐT;… Tuy nhiên, đến nay người dân mua nhà đất tại dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng tiếp tục yêu cầu CĐT và các đơn vị liên quan báo cáo đầy đủ thông tin trong quá trình thực hiện dự án. Sau đó, lãnh đạo sở sẽ có buổi làm việc báo cáo với lãnh đạo UBND TPHCM xin ý kiến về hướng giải quyết cấp sổ hồng tại dự án.

Những căn nhà phố tại Lotus Residences chuẩn bị được cấp sổ hồng

Đối với ba dự án gồm: dự án Khu nhà ở nông thôn An Điền; Khu nhà ở FC Trường An; Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 đều thuộc khu vực Bình Dương trước đây. Vướng mắc tại ba dự án này là việc CĐT có cần thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi chuyển mục đích kinh doanh từ bán nhà sang bán đất nền và thủ tục bàn giao cơ sở hạ tầng. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT có văn bản cam kết "trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì CĐT sẽ thực hiện". Sau khi CĐT có cam kết, đơn vị cấp giấy sẽ tiến hành cấp sổ hồng cho người mua.

Ngoài ra, ông Nguyễn Toàn Thắng cũng đề nghị Văn Phòng đăng ký đất đai Thành phố có văn bản gửi Sở Xây dựng và báo cáo UBND TPHCM đề nghị sớm ban hành quy trình tiếp nhận cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM.

Khởi sắc cho dự án nhà phố khi được gỡ vướng cấp sổ hồng Theo báo cáo của Sở NN-MT TPHCM, sau hơn 1 năm thành lập Tổ công tác 1645, đã tổ chức hơn 40 cuộc họp với gần 200 dự án nhà ở. Việc tháo gỡ vướng mắc đã hồi sinh các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư hoàn thành các phần việc còn lại cũng như người mua nhà được cấp sổ hồng. Chẳng hạn tại dự án Lotus Residences Phú Thuận, TPHCM do Anh Tuấn Group làm chủ đầu tư, vừa được gỡ vướng pháp lý là gia hạn chủ trương đầu tư và xác định cụ thể nghĩa vụ tài chính – giá đất với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Ngay sau khi gỡ vướng chủ đầu tư đã tập trung thi công các hạng mục còn lại, hoàn thiện mặt ngoài các dãy nhà phố và hạ tầng nội khu, dự kiến bàn giao cho nhà cho người mua vào quý 1-2026 và tiến tới cấp sổ hồng vào cuối năm sau.

THANH HIỀN