Đà Nẵng: Vỉa hè bị sóng sông Hàn đánh tan hoang

Do ảnh hưởng của bão số 12, tại đường Như Nguyệt phía dưới chân cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng), nhiều đoạn vỉa hè bị sóng đập, gây ngập cục bộ và hư hại nhiều hạng mục.

z7144534145177_f7671aa7c2b33ac9c2c88d60a508dff1.jpg
Những cột sóng cao từ 5-7m liên tục đánh vào bờ, tung bột trắng xóa lên mặt đường
z7144534756151_fdcee97d26a435ed3e6915b03d104ff1.jpg
Những tấm gạch đá lát vỉa hè bị sóng đánh vỡ thành từng mảnh
z7144534665117_299eb91576a13c2dc6bc8f27e110a4cb.jpgNước biển dâng cao, đổ ngược về sông Hàn, tạo nên từng đợt sóng lớn liên tục đánh vào bờ
z7144534564953_8032fb86c6c1cf761dd5895512755552.jpg
Sóng lớn khiến nước sông Hàn tràn qua đường Như Nguyệt, gây ngập cục bộ một số khu vực lân cận
z7144534880640_6237eba8e0dcd723c1ef215168585fba.jpg
z7144664731387_bfdbb8e4719d28d44cbb676bef1200ea.jpg
Nhiều hạng mục vỉa hè hư hỏng nặng do sóng đánh
z7144664696978_cef5034f0cbf859ff7ca6394ca3c3601.jpg
Lực lượng công nhân nỗ lực gia cố tạm thời những vị trí bị sóng ăn sâu nhưng sóng quá lớn
z7144664687464_d16fb480c5808ff5b3adb34cd7c71ebc.jpg
Sóng sông Hàn cuộn trào, tràn vào bờ gây nguy hiểm
z7144534792304_2a28ab8c3a6d05cf11d3f4104a449f2f.jpg
Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng phải liên tục túc trực, không cho người dân đến gần khu vực có sóng dữ. Đồng thời, rào chắn một đoạn đường Như Nguyệt, khu vực phía dưới chân cầu Thuận Phước
z7144664700224_042ffde59c48647f50660a7c5ae80558.jpg
Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đặc biệt không tụ tập để quay phim, chụp hình tại khu vực này
PHẠM NGA

