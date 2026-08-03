Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025.

7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: THU HÀ

Theo số liệu do Cục Thống kê công bố ngày 3-8, trong tháng 7, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,67 triệu lượt người, giảm 0,7% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 7 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lượng khách đến từ châu Âu tăng 53,4%, đạt trên 2,35 triệu lượt; khách đến từ châu Úc tăng 22,5%, đạt 437.900 lượt; khách đến từ châu Mỹ tăng 18,9%, đạt 796.800 lượt; khách châu Á tăng 6,8%, đạt 10.296 triệu lượt.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kết quả trên có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn và hiện trong giai đoạn thấp điểm du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Việc duy trì mức tăng trưởng cao cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam tiếp tục được củng cố, phản ánh hiệu quả của các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai với 2,4 triệu lượt khách, khẳng định vai trò là một trong những thị trường truyền thống quan trọng và ổn định nhất của du lịch Việt Nam.

VĨNH XUÂN