Nhãn Phước Hải chín rộ, nhà vườn tất bật thu hoạch, đón du khách

Thời điểm này, nhiều vườn nhãn đang chín rộ, nông dân xã Phước Hải (TPHCM) huy động hàng chục công nhân tất bật thu hoạch và mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn.

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hải, mùa nhãn ở xã Phước Hải kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Địa phương hiện có khoảng 48,4ha trồng nhãn với 47 hộ sản xuất, tập trung chủ yếu tại các ấp An Hòa, Long Mỹ và Hội Mỹ. Trong đó, nhãn xuồng cơm vàng và nhãn xuồng bao công là hai giống chủ lực. Ngoài ra, người dân còn trồng một số giống nhãn bắp cải và nhãn hạt tiêu.

Công nhân thu hoạch nhãn tại vườn Thanh Chương (xã Phước Hải, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Năm 2026, diện tích nhãn cho thu hoạch đạt khoảng 35ha, năng suất bình quân từ 5-8 tấn/ha, sản lượng ước khoảng 230 tấn. Hiện giá nhãn dao động từ 30.000-150.000 đồng/kg, tùy từng giống và chất lượng trái.

Nhãn đang vào mùa chín rộ, các nhà vườn phải thuê hàng chục công nhân để thu hái. Ảnh: QUANG VŨ

Đang vào cao điểm thu hoạch, nhiều nhà vườn phải thuê hàng chục lao động để hái, phân loại và vận chuyển nhãn đến nơi tiêu thụ. Mỗi vườn đã thu hoạch từ 5-7 tấn trái. Theo Hội Nông dân xã Phước Hải, mưa trái mùa đầu năm khiến nhãn chín đồng loạt, sản lượng tập trung lớn trong cùng thời điểm, gây khó khăn cho thu hoạch và tiêu thụ.

Nhãn được cắt tỉa gọn gàng, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ảnh: QUANG VŨ

Để hỗ trợ nông dân, địa phương phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã, các đoàn thể và tổ chức thiện nguyện triển khai nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mở rộng thị trường. Đến nay, khoảng 3 tấn nhãn đã được hỗ trợ tiêu thụ, góp phần giảm lượng hàng tồn, hạn chế thiệt hại cho người trồng.

Chủ vườn và công nhân cùng cắt tỉa lại nhãn sau thu hái. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh việc tiêu thụ trái tươi, xã Phước Hải đang từng bước khai thác giá trị gia tăng từ cây nhãn thông qua phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Năm nay, địa phương triển khai mô hình “Sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch cộng đồng vườn nhãn”, kỳ vọng thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Du khách tham quan, check -in tại vườn nhãn Hòa Thuận. Ảnh: QUANG VŨ

Với mức giá vé khoảng 50.000 đồng/người, du khách có thể chụp ảnh check-in, trực tiếp thưởng thức nhãn chín ngay tại vườn.

Mô hình không chỉ tạo thêm nguồn thu cho các nhà vườn mà còn góp phần quảng bá thương hiệu nhãn Phước Hải, mở ra hướng phát triển bền vững gắn sản xuất nông nghiệp với dịch vụ trải nghiệm.

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QUANG VŨ