Sức sống cơ sở

Nhãn Phước Hải chín rộ, nhà vườn tất bật thu hoạch, đón du khách

SGGPO

Thời điểm này, nhiều vườn nhãn đang chín rộ, nông dân xã Phước Hải (TPHCM) huy động hàng chục công nhân tất bật thu hoạch và mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn.

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hải, mùa nhãn ở xã Phước Hải kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Địa phương hiện có khoảng 48,4ha trồng nhãn với 47 hộ sản xuất, tập trung chủ yếu tại các ấp An Hòa, Long Mỹ và Hội Mỹ. Trong đó, nhãn xuồng cơm vàng và nhãn xuồng bao công là hai giống chủ lực. Ngoài ra, người dân còn trồng một số giống nhãn bắp cải và nhãn hạt tiêu.

nhan 13.JPG
Công nhân thu hoạch nhãn tại vườn Thanh Chương (xã Phước Hải, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Năm 2026, diện tích nhãn cho thu hoạch đạt khoảng 35ha, năng suất bình quân từ 5-8 tấn/ha, sản lượng ước khoảng 230 tấn. Hiện giá nhãn dao động từ 30.000-150.000 đồng/kg, tùy từng giống và chất lượng trái.

nhan 11.JPG
Nhãn đang vào mùa chín rộ, các nhà vườn phải thuê hàng chục công nhân để thu hái. Ảnh: QUANG VŨ

Đang vào cao điểm thu hoạch, nhiều nhà vườn phải thuê hàng chục lao động để hái, phân loại và vận chuyển nhãn đến nơi tiêu thụ. Mỗi vườn đã thu hoạch từ 5-7 tấn trái. Theo Hội Nông dân xã Phước Hải, mưa trái mùa đầu năm khiến nhãn chín đồng loạt, sản lượng tập trung lớn trong cùng thời điểm, gây khó khăn cho thu hoạch và tiêu thụ.

nhan 14.JPG
Nhãn được cắt tỉa gọn gàng, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ảnh: QUANG VŨ

Để hỗ trợ nông dân, địa phương phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã, các đoàn thể và tổ chức thiện nguyện triển khai nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mở rộng thị trường. Đến nay, khoảng 3 tấn nhãn đã được hỗ trợ tiêu thụ, góp phần giảm lượng hàng tồn, hạn chế thiệt hại cho người trồng.

nhan 6.JPG
Chủ vườn và công nhân cùng cắt tỉa lại nhãn sau thu hái. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh việc tiêu thụ trái tươi, xã Phước Hải đang từng bước khai thác giá trị gia tăng từ cây nhãn thông qua phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Năm nay, địa phương triển khai mô hình “Sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch cộng đồng vườn nhãn”, kỳ vọng thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

nhan 8.JPG
Du khách tham quan, check -in tại vườn nhãn Hòa Thuận. Ảnh: QUANG VŨ

Với mức giá vé khoảng 50.000 đồng/người, du khách có thể chụp ảnh check-in, trực tiếp thưởng thức nhãn chín ngay tại vườn.

Mô hình không chỉ tạo thêm nguồn thu cho các nhà vườn mà còn góp phần quảng bá thương hiệu nhãn Phước Hải, mở ra hướng phát triển bền vững gắn sản xuất nông nghiệp với dịch vụ trải nghiệm.

Tin liên quan
QUANG VŨ

Từ khóa

nhãn Phước Hải thu hoạch nhãn du lịch vườn nhãn nông dân Phước Hải tiêu thụ nhãn nhãn xuồng cơm vàng du lịch nông nghiệp trải nghiệm vườn nhãn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn