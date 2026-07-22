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Thúc đẩy tour liên quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia

SGGPO

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đẩy mạnh xây dựng và khai thác các chương trình du lịch liên quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia theo sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến”.

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Sản phẩm tour du lịch liên tuyến Việt- Lào- Campuchia. Ảnh: Du lịch Sài Gòn Thành Công

Theo Văn bản số 1967/CDLQGVN-LH, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị doanh nghiệp chủ động nghiên cứu nhu cầu thị trường, tăng cường hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tại Lào, Campuchia để xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác các chương trình du lịch liên quốc gia. Sản phẩm cần chú trọng kết nối những điểm đến đặc trưng, có khả năng bổ trợ về tài nguyên, văn hóa, lịch sử và cảnh quan; đa dạng hóa phương thức vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không, đường thủy hoặc kết hợp, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn cho du khách.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin về các chương trình đang khai thác hoặc dự kiến triển khai, gồm tên chương trình, hành trình, thời lượng, điểm đến,...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được đề nghị đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng và tổ chức khai thác tour giữa ba nước; đề xuất giải pháp liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm soát phương tiện và hành khách qua cửa khẩu; kết nối giao thông, hạ tầng, dịch vụ du lịch; xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu chung cho sản phẩm “Một hành trình, ba điểm đến”.

Các nội dung được quan tâm gồm phát triển tuyến, điểm và chương trình du lịch mới; chuyển đổi số, chia sẻ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quảng bá, kết nối doanh nghiệp cùng các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác du lịch giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Những chương trình, sản phẩm tiêu biểu có thể được lựa chọn, giới thiệu trên các kênh thông tin, quảng bá phù hợp của ASEAN và Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

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Từ khóa

Đường hàng không Lào Campuchia Điểm đến Tour Đa dạng hóa Việt- Lào- Campuchia

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