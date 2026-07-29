Mở đường bay Đồng Hới - Cam Ranh

Đường bay Đồng Hới - Cam Ranh sẽ khai thác từ giữa tháng 8-2026, mở thêm động lực kết nối du lịch, giao thương giữa Khánh Hòa và Quảng Trị.

Ngày 29-7, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) tổ chức hội nghị công bố đường bay mới Đồng Hới - Cam Ranh và giới thiệu chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sun PhuQuoc Airways và Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa chủ trì hội nghị

Theo đó, từ ngày 16-8, Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác đường bay Đồng Hới - Cam Ranh bằng máy bay Airbus A320 NEO, với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. Đường bay được kỳ vọng mở rộng nguồn khách giữa Quảng Trị và Khánh Hòa, tạo điều kiện xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối du lịch biển, nghỉ dưỡng với các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái của khu vực Bắc Trung bộ. Đến nay, gần 1.000 lượt khách đã đặt vé cho các chuyến bay đầu tiên.

Đại biểu tham dự hội nghị

Dịp này, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cũng giới thiệu Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026, với chủ đề “Khánh Hòa - Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh”, diễn ra từ ngày 14 đến 18-8. Chương trình gồm nhiều hoạt động như ký kết hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai địa phương; giao lưu nghệ thuật, quảng bá du lịch, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản Khánh Hòa và tổ chức đoàn khảo sát (famtrip) tại Quảng Trị, góp phần mở rộng thị trường khách và tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương.

TIẾN THẮNG