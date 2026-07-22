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TPHCM mở rộng lực lượng trật tự viên du lịch đến Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm và Côn Đảo

SGGPO

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương mở rộng mô hình trật tự viên du lịch đến các địa bàn phường Vũng Tàu, Tam Thắng, xã Long Hải, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, Công an TPHCM và UBND các địa phương rà soát, xác định cụ thể những tuyến, điểm du lịch cần bố trí trật tự viên. Trên cơ sở đó, lực lượng Thanh niên xung phong sẽ điều động nhân sự phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

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Khách du lịch tắm biển, vui chơi tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, các trật tự viên còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ du khách, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến môi trường du lịch như chèo kéo, gian lận, mất an toàn hoặc các tình huống phát sinh tại các khu, điểm du lịch.

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Du khách vui chơi tại Khu du lịch Hồ Mây (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Việc mở rộng mô hình xuất phát từ hiệu quả thực tế tại khu vực trung tâm TPHCM. Hiện lực lượng trật tự viên du lịch với 248 cán bộ, trật tự viên đang làm nhiệm vụ tại 30 vị trí và 46 tuyến chốt, góp phần giữ gìn an ninh, hỗ trợ du khách tại nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Mô hình được đánh giá đã góp phần hạn chế tình trạng chèo kéo, tăng giá, trộm cắp, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.

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Khách du lịch nước ngoài tham quan tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: CTV

Theo đề xuất của các địa phương, gần 100 trật tự viên du lịch sẽ được bố trí tại các khu vực trọng điểm nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn tại bãi tắm, phối hợp giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Việc triển khai lực lượng chuyên trách nhằm hướng tới xây dựng TPHCM trở thành điểm đến an toàn, văn minh và chuyên nghiệp trong mắt du khách.

QUANG VŨ

Từ khóa

KDL Hồ Mây Hồ Tràm Tam Thắng Long Hải UBND TPHCM Côn Đảo Thanh niên xung phong Công an TPHCM Bãi Sau (Vũng Tàu) Đặc khu

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