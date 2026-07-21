Xu hướng du lịch kết hợp khám phá văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực

Du khách Việt dành nhiều sự quan tâm cho các địa danh có cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa và hệ thống trải nghiệm đa dạng.

Những món ăn được du khách tìm kiếm nhiều trong dịp hè. Ảnh: Agoda

Theo dữ liệu công bố ngày 21-7 của nền tảng Agoda, 5 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến lưu trú từ ngày 1-7 đến ngày 31-8 đều là địa phương có biển.

TP Đà Nẵng dẫn đầu, sau đó là khu vực Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), khu vực Vũng Tàu (TPHCM), Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) và Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Kết quả cho thấy sức hút của các kỳ nghỉ biển trong giai đoạn cuối hè. Cùng với cảnh quan và hoạt động vui chơi, ẩm thực địa phương đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm của du khách.

Đà Nẵng hấp dẫn với mì Quảng, bún cá và hải sản. Nha Trang nổi bật với bún sứa, nem nướng Ninh Hòa và bánh ướt chồng đĩa. Vũng Tàu, Phan Thiết và Hạ Long gây ấn tượng bởi đặc sản như bánh khọt, lẩu cá đuối, bánh căn, gỏi cá mai và chả mực Quảng Ninh.

Chợ Cồn tại Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Ảnh: THU HÀ

Trong khi đó, dữ liệu Booking.com 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu danh sách điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, tiếp theo là TPHCM...

Bên cạnh các điểm đến biển quen thuộc, du khách Việt dành nhiều sự quan tâm cho các địa danh có cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa và hệ thống trải nghiệm đa dạng.

"Đảo ngọc" Phú Quốc là một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều trong mùa hè. Ảnh: THU HÀ

Theo Agoda, 35% du khách Việt cho rằng, ẩm thực là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định du lịch.

Xu hướng tìm kiếm cũng cho thấy, nhu cầu du lịch hướng tới sự kết hợp giữa nghỉ ngơi, khám phá văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực.

Ở thị trường quốc tế, các điểm đến châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chiếm ưu thế trong lựa chọn của du khách Việt. Bangkok (Thái Lan) dẫn đầu danh sách được tìm kiếm nhiều nhất trong dữ liệu Agoda cũng như bảng xếp hạng của Booking.com.

VĨNH XUÂN