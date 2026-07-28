Du lịch có trách nhiệm đang dần trở thành một tiêu chí mới

Du lịch có trách nhiệm đang trở thành xu hướng của du khách Việt, khi ngày càng nhiều người mong muốn mỗi chuyến đi không chỉ mang lại trải nghiệm cho bản thân mà còn tạo giá trị cho cộng đồng, môi trường và điểm đến.

Theo Báo cáo Du lịch & Bền vững 2026 của Booking.com, 85% du khách Việt đánh giá du lịch bền vững là quan trọng hoặc rất quan trọng. Từ kết quả khảo sát, nền tảng này khuyến khích du khách lựa chọn điểm đến ít đông đúc, đi ngoài mùa cao điểm, ưu tiên phương tiện thân thiện với môi trường, tăng chi tiêu tại cơ sở kinh doanh địa phương, hạn chế rác thải nhựa và tôn trọng văn hóa bản địa.

Mua sắm nông sản địa phương tại Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: THU HÀ

Khảo sát cũng cho thấy 54% du khách dự định giảm rác thải trong chuyến đi, 50% sẽ lựa chọn phương thức di chuyển bền vững hơn, 38% muốn mua sắm nhiều hơn tại các cửa hàng địa phương. Những thay đổi này phản ánh xu hướng du lịch có trách nhiệm ngày càng rõ nét ở du khách Việt.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, du lịch không chỉ hướng đến thu hút du khách mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, cải thiện sinh kế và tạo cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương. Vì vậy, người dân cần trở thành chủ thể của quá trình phát triển du lịch, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp du lịch đang chung tay phủ xanh không gian công cộng. Ảnh: TUẤN ANH

Xu hướng này đang được nhiều doanh nghiệp hưởng ứng bằng các hành động cụ thể. Mới đây, Quỹ The Anam Foundation công bố sáng kiến dài hạn Anam Green Life, cam kết đầu tư 1 tỷ đồng mỗi năm để trồng cây xanh tại trường học, không gian công cộng và khu dân cư còn thiếu mảng xanh trên cả nước. Cùng với các hoạt động giảm nhựa dùng một lần, thu gom nước mưa, ứng dụng năng lượng mặt trời và hỗ trợ cộng đồng, những chương trình này cho thấy phát triển du lịch ngày càng gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Khi du khách thay đổi cách lựa chọn điểm đến, tiêu dùng và ứng xử với thiên nhiên, đồng thời doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho cộng đồng, du lịch có trách nhiệm đang dần trở thành một tiêu chí mới của ngành du lịch, hướng tới sự phát triển bền vững.

VĨNH XUÂN