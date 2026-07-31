Kỳ vọng đưa đỉnh La Bàn thành điểm bay dù lượn tầm quốc gia

Ngày 31-7, UBND phường Tân Hải (TPHCM) phối hợp Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TPHCM tổ chức bay thực nghiệm dù lượn không động cơ và dù lượn có động cơ tại khu vực đỉnh La Bàn (Núi Dinh).

Trong buổi khảo sát, sau khi tính toán điều kiện khí tượng và chọn thời điểm gió thuận lợi, phi công của Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TPHCM cất cánh từ đỉnh La Bàn, bay qua những triền xanh của Núi Dinh và hạ cánh an toàn tại bãi đáp cách điểm xuất phát khoảng 400m. Chuyến bay kéo dài gần 20 phút, đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật.

Phi công bay dù lượn không động cơ từ đỉnh La Bàn xuống bãi đáp dưới núi. Ảnh: QUANG VŨ

Đoàn khảo sát đến sân vận động Tân Hòa để thực hiện chuyến bay dù lượn có động cơ. Phi công thực hiện nhiều vòng bay để đánh giá khả năng vận hành, điều hướng và điều kiện không lưu trước khi hạ cánh an toàn.

Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TPHCM chuẩn bị bay thực nghiệm dù lượn có động cơ tại phường Tân Hải. Ảnh: QUANG VŨ

Theo ông Lâm Quang Quý, Chủ tịch Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TPHCM, qua nhiều đợt khảo sát thực địa, Liên đoàn nhận thấy đỉnh La Bàn có địa hình mở, hướng gió ổn định, điều kiện thời tiết thuận lợi, đáp ứng các tiêu chí để phát triển môn thể thao dù lượn không động cơ.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với UBND phường Tân Hải nghiên cứu xây dựng bãi cất cánh có quy mô lớn hơn, đầu tư đường băng chạy đà và hoàn thiện hạ tầng phục vụ tập luyện, thi đấu cũng như trải nghiệm của du khách”, ông Lâm Quang Quý cho biết.

Công tác chuẩn bị cho hoạt động bay dù lượn. Ảnh: QUANG VŨ

Theo kế hoạch của Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TPHCM, sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện an toàn, đỉnh La Bàn sẽ được đề xuất đăng cai các giải dù lượn quy mô quốc gia, tiến tới các sự kiện quốc tế.

Phi công thực hiện bay dù lượn. Ảnh: QUANG VŨ

Nếu kế hoạch thành hiện thực, nơi đây không chỉ trở thành sân chơi mới cho cộng đồng yêu thể thao mạo hiểm mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái - thể thao của TPHCM, thu hút du khách đến khám phá vẻ đẹp của Núi Dinh từ một góc nhìn hoàn toàn mới.

QUANG VŨ