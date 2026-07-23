Đưa văn hóa xứ Quảng lên sân khấu thực cảnh

Sân khấu thực cảnh trên biển Mỹ Khê được thiết kế với hình tượng cánh buồm, biểu trưng cho khát vọng vươn ra biển lớn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn trên sân khấu lấy cảm hứng từ hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn, biểu trưng cho khát vọng kết nối và vươn xa của vùng đất bên sông, bên biển.

Biển Mỹ Khê lần đầu tiên trở thành sân khấu thực cảnh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và chuyển động sân khấu, chương trình dẫn dắt khán giả khám phá câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người xứ Quảng.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh tái hiện hành trình văn hóa xứ Quảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hình ảnh dòng sông, biển cả, làng chài, chợ quê, làng nghề truyền thống cùng nhịp sống của đô thị trẻ được tái hiện, truyền tải thông điệp kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, lấy các giá trị bản sắc làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng không ngừng đổi mới, từng bước trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng mùa hè, góp phần quảng bá điểm đến, lan tỏa hình ảnh thành phố thân thiện, hiếu khách và phát triển du lịch bền vững.

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 26-7 tại Công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, với nhiều hoạt động trải nghiệm kéo dài từ sáng đến đêm.

Đông đảo du khách, người dân đến thưởng thức đêm khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Du khách tham gia trò chơi dân gian tại lễ hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nổi bật là không gian ẩm thực chợ quê giới thiệu tinh hoa ẩm thực xứ Quảng, tái hiện văn hóa làng nghề, đời sống bản địa; Cung đường Tận hưởng biển Đà Nẵng kết hợp nghệ thuật sắp đặt, ánh sáng với các biểu tượng miền biển. Đêm Diều ánh sáng với khoảng 500 cánh diều phát sáng và Dạ tiệc ánh sáng biển hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực đặc sắc cho du khách.

Không gian nghệ thuật ven biển được tạo nên từ ánh sáng, nghệ thuật sắp đặt và những biểu tượng đặc trưng của miền biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH