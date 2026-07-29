Hà Nội đón 21,16 triệu lượt khách trong 7 tháng

Ngày 29-7, Sở Du lịch TP Hà Nội cho biết, trong tháng 7, Thủ đô ước đón 3,16 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 666.670 lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 2,5 triệu lượt.

Một góc Hà Nội nhìn từ đường Yên Phụ. Ảnh: THU HÀ

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,16 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,31 triệu lượt; khách nội địa đạt 15,85 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86.470 tỷ đồng, tăng 17,9%.

Cùng với sự tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, hệ thống dịch vụ du lịch của Hà Nội tiếp tục được nâng cao.

Thành phố hiện có 64 cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, gồm 28 cơ sở dịch vụ ăn uống, 24 cơ sở mua sắm, 9 cơ sở vui chơi giải trí và 3 cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Trong tháng 7, công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn ước đạt 58,19%.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ cũng góp phần củng cố hình ảnh điểm đến của Thủ đô. Mới đây, Hà Nội được nền tảng thương mại - tài chính MoneySuperMarket (Vương quốc Anh) xếp thứ 2 trong tốp 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến trong mắt du khách quốc tế.

VĨNH XUÂN