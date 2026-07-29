Kinh tế

Du lịch

Hà Nội đón 21,16 triệu lượt khách trong 7 tháng

SGGPO

Ngày 29-7, Sở Du lịch TP Hà Nội cho biết, trong tháng 7, Thủ đô ước đón 3,16 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 666.670 lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 2,5 triệu lượt.

20260719_104123.jpg
Một góc Hà Nội nhìn từ đường Yên Phụ. Ảnh: THU HÀ

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,16 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,31 triệu lượt; khách nội địa đạt 15,85 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86.470 tỷ đồng, tăng 17,9%.

Cùng với sự tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, hệ thống dịch vụ du lịch của Hà Nội tiếp tục được nâng cao.

Thành phố hiện có 64 cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, gồm 28 cơ sở dịch vụ ăn uống, 24 cơ sở mua sắm, 9 cơ sở vui chơi giải trí và 3 cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Trong tháng 7, công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn ước đạt 58,19%.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ cũng góp phần củng cố hình ảnh điểm đến của Thủ đô. Mới đây, Hà Nội được nền tảng thương mại - tài chính MoneySuperMarket (Vương quốc Anh) xếp thứ 2 trong tốp 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến trong mắt du khách quốc tế.

Tin liên quan
VĨNH XUÂN

Từ khóa

Đường Yên Phụ Du khách nước ngoài Khách quốc tế Sở Du lịch Hà Nội doanh thu du lịch Thủ đô hình ảnh điểm đến

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn