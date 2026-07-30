Giao lưu nghệ thuật văn hóa Chăm và văn hóa Cơ Tu

Ngày 30-7, xã Bến Hiên (TP Đà Nẵng), Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang phối hợp tổ chức Ngày hội Đông Giang 2026, trong đó chương trình giao lưu nghệ thuật Chăm và Cơ Tu thu hút đông đảo du khách.

Ngày hội được duy trì liên tục với chuỗi hoạt động trải nghiệm như minishow "Chào Đông Giang", "Gặp gỡ đại ngàn", trải nghiệm ẩm thực bản địa và khám phá không gian văn hóa đồng bào Cơ Tu... Các hoạt động được bố trí tại nhiều không gian để du khách trực tiếp tương tác, trải nghiệm và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương.

Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang

Điểm nhấn nổi bật của Ngày hội Đông Giang 2026 là chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang. Tại đây, những giá trị văn hóa đặc sắc của hai không gian di sản được trình diễn phục vụ khách du lịch, tạo nên cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa giữa văn hóa Chăm và văn hóa Cơ Tu.

Chính sách miễn phí toàn bộ vé cáp treo và cầu kính Ngọc Rồng cùng chương trình giao lưu nghệ thuật đã thu hút hàng ngàn lượt khách, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố. Chương trình mở ra mô hình liên kết mới giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa trên tuyến Hội An – Mỹ Sơn – Cổng trời Đông Giang.

Hàng ngàn lượt khách đã đến tham quan tại Cổng trời Đông Giang

NGUYỄN CƯỜNG