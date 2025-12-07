Khách Việt “xuất ngoại” săn bắc cực quang, ngắm tuyết rơi

Ngày 7-12, một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TPHCM cho biết, các tour du lịch xuất ngoại cuối năm đón Giáng sinh và năm mới khá nhộn nhịp.

Khách tham quan Phượng Hoàng Cổ trấn (Hồ Nam, Trung Quốc)

Thời điểm này, nhiều nhóm khách sẵn sàng khởi hành đến các quốc gia, vùng lãnh thổ để tận hưởng vẻ đẹp cuối năm cũng như đón chào năm mới 2026.

Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist cho biết, năm nay ghi nhận xu hướng khởi hành du lịch sớm dịp Giáng sinh và năm mới, ưu tiên các hành trình 4-8 ngày, tập trung những điểm đến độc đáo, giàu trải nghiệm.

Các tuyến được ưa chuộng gồm du thuyền Ovation of the Seas (Singapore – Penang – Phuket) và chuỗi điểm đến tại Trung Quốc như Cáp Nhĩ Tân, Trùng Khánh, Thượng Hải, Cửu Trại Câu, các trấn cổ.

Đoàn khách Việt Nam tham quan Nhật Bản do Lữ hành Saigontourist tổ chức

Mùa lễ năm nay, các hành trình trải nghiệm đặc thù, đặc biệt là săn bắc cực quang, tour du mục, du thuyền có lượng khách quan tâm tăng mạnh. Nổi bật có tour Nga, săn cực quang 9 ngày với mô tô tuyết, xe chó kéo, làng Saami; tour Canada 11 ngày khám phá Yellowknife; tour Mông Cổ 5 ngày với đêm nhà Ger và văn hóa thảo nguyên.

Các tuyến du thuyền Singapore – Penang, Singapore – Penang – Phuket và các sản phẩm Oman – Qatar, Ấn Độ – Nepal, Morocco cũng thu hút nhờ mức giá đa dạng.

Nhu cầu ngắm tuyết tiếp tục tăng trong mùa đông, đặc biệt ở Hàn Quốc với các hành trình Seoul, Busan – Seoul, Seoul – Jeju; tại châu Âu với trải nghiệm núi tuyết Tillis, Jungfrau và các tuyến Pháp – Thụy Sĩ – Ý.

Nhật Bản mùa tuyết hấp dẫn với trượt tuyết tại Fujiten Snow Resort, lễ hội hoa mận Atami và các điểm kinh điển Tokyo – Núi Phú Sĩ – Osaka – Kyoto.

Khách Việt Nam trải nghiệm du lịch tại Nhật Bản do BenThanh Tourist tổ chức

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản cho hay, số lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng 9 đạt 50.400 lượt người, tháng 10 đạt 53.200 lượt người, lần lượt tăng 9,9% và 4,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Nhật Bản đã thu hút 583.000 lượt khách Việt, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, số khách Việt đến Nhật trong năm 2025 hứa hẹn sẽ vượt năm 2024 và tiếp tục ghi thêm kỷ lục mới, là năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Một ngôi làng ở Nhật Bản bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa

Công ty BenThanh Tourist cũng vừa công bố sản phẩm "Tour of the Year 2026″, điểm đến là New Zealand sau khi quốc gia này nhận được số phiếu bầu cao nhất trong hơn 35.000 lượt khảo sát khách hàng do BenThanh Tourist thực hiện.

Sản phẩm tour được thiết kế giá bán gần 100 triệu đồng cho hành trình tour 6 ngày 5 đêm và mức giá lên hơn 130 triệu đồng/người nếu chuyến đi kéo dài 8 ngày 7 đêm.

Chương trình khảo sát kéo dài hơn 11 tháng, thu hút hơn 35.000 lượt tham gia. Kết quả New Zealand dẫn đầu với 4.932 lượt bình chọn, tiếp đến là Nhật Bản với 4.388 lượt, Pháp 4.079 lượt, Hàn Quốc 3.562 lượt và Trung Quốc 3.280 lượt.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Singapore, Nam Phi, Thụy Sĩ, lãnh thổ Đài Loan và Mỹ với số phiếu sít sao.

Du khách Việt Nam tham quan Phượng Hoàng Cổ trấn (Hồ Nam, Trung Quốc)

Theo ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch khách lẻ BenThanh Tourist, "Tour of the Year 2026″ được công bố vào thời điểm cuối mỗi năm và thuộc dòng sản phẩm cao cấp.

Hành trình tour đáp ứng ưu tiên của du khách gồm điểm đến nguyên bản, độc nhất vô nhị, với dịch vụ cao cấp, trải nghiệm khác biệt… Nhìn chung, qua cuộc khảo sát dễ thấy khách sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những trải nghiệm cao cấp hơn.

Phong phú sản phẩm tại Tuần lễ Du lịch TPHCM Hàng loạt hoạt động đang diễn ra tại các xã, phường và đặc khu trên địa bàn TPHCM xuyên suốt Tuần lễ Du lịch. Chẳng hạn, từ nay đến hết 12-12, ở khu vực tiểu đảo trước chợ Bến Thành (phường Bến Thành) sẽ diễn ra không gian văn hóa truyền thống, tiểu cảnh check-in, giao lưu du lịch, đêm nghệ thuật, hoạt động Stamp Your Vibe, Hộ chiếu ẩm thực khám phá vị giác TPHCM… Người dân, du khách tham quan một gian hàng tại khu vực tiểu đảo trước chợ Bến Thành vào tối 5-12 Bên cạnh đó, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo (phường Bình Dương) diễn ra Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Mua sắm và triển lãm tranh từ 3 đến 7-12; chương trình Bình Dương Mega Sale 2025 giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực vùng miền, thời trang và âm nhạc. Khu du lịch Hamptons Plaza (xã Hồ Tràm) diễn ra đêm nghệ thuật 6-12; triển lãm thuyền thúng, hoạt động tương tác từ ngày 5 đến 12-12; thả diều nghệ thuật và thể thao biển từ 5 đến 7-12…

THI HỒNG