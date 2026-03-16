Sân bay Long Thành là hạt nhân phát triển du lịch Đồng Nai

Hội thảo khoa học định hướng phát triển du lịch Đồng Nai trong bối cảnh mới

Theo đại diện Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thay đổi sâu sắc về không gian, quy mô và vị thế trong vùng động lực phía Nam. Những chuyển biến này mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại định hướng phát triển du lịch theo hướng toàn diện, dài hạn, gắn với bối cảnh mới của tỉnh.

Những năm qua, Đồng Nai từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng của cả nước. Cùng với sự hình thành của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành, và việc mở rộng không gian phát triển, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội trở thành điểm kết nối chiến lược không chỉ về kinh tế mà còn về du lịch, văn hóa và dịch vụ.

Phát triển du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào khai thác từng điểm đến riêng lẻ, mà cần đặt trong mối liên hệ với quy hoạch không gian, hạ tầng giao thông, cấu trúc đô thị, chuyển đổi số và cơ chế điều phối liên ngành, liên vùng.

Theo các chuyên gia, Đồng Nai sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc, gồm Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên - Khu Ramsar Bàu Sấu, hồ Trị An và hệ thống di tích lịch sử phong phú. Tuy nhiên, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác giai đoạn 1 với công suất lên tới 25 triệu hành khách/năm, trong đó đảm nhận khoảng 80% chuyến bay quốc tế từ khu vực TPHCM, Đồng Nai sẽ đứng trước một nghịch lý đáng lo ngại: lượng khách quốc tế tăng mạnh, trong khi hạ tầng dữ liệu và năng lực quảng bá số vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết tỉnh đang đứng trước cơ hội mới để tạo bước chuyển mạnh mẽ cho ngành du lịch. Sắp tới, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đi vào vận hành thương mại, sẽ là cú hích lớn, đồng thời là hạt nhân mở ra không gian phát triển mới cho Đồng Nai. Bên cạnh đó, tỉnh đang khẩn trương xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách với Trung ương, Chính phủ và Quốc hội nhằm tạo thêm động lực phát triển trong giai đoạn mới.

