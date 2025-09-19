Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước TP Cần Thơ

Quang cảnh đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; hơn 700 đại biểu là những gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước. Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, công tác khen thưởng trên địa bàn thành phố đã kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước.

Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố giai đoạn 2020 – 2025.

Các đại biểu tham dự đại hội

Trong 5 năm qua, đã có 1.037 tập thể được tặng cờ thi đua cấp thành phố, 6.827 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 992 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố, 12.921 tập thể và 51.139 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen. Về khen thưởng cấp Nhà nước có 104 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3.148 trường hợp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba và 256 Huân chương Lao động các hạng.

Kết quả trên là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết thống nhất một lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ cùng nỗ lực thi đua lập thành tích cao trong lao động, sản xuất, học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần này là dấu mốc đặc biệt ghi dấu ấn quan trọng trong thời kỳ mới, nâng vị thế của thành phố lên tầm cao mới, mở ra một thời kỳ phát triển năng động, với tiềm năng và vị thế mạnh mẽ hơn. Đại hội có ý nghĩa quan trọng động viên và cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân TP Cần Thơ nhằm khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XV sắp diễn ra và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể và Bằng khen cho 12 tập thể và 45 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2025.

VĨNH TƯỜNG