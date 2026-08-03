Hôm nay 3-8, khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng nay 3-8, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại Nhà Quốc hội, dự kiến bế mạc ngày 24-8.

Một phiên họp toàn thể của Quốc hội tại hội trường Diên Hồng. Ảnh minh họa

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-8 đến sáng 13-8; đợt 2 từ ngày 19-8 đến ngày 24-8. Trong thời gian nghỉ giữa 2 đợt, các cơ quan liên quan sẽ tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung quan trọng. Trong công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội dự kiến thông qua 15 dự án luật và 4 nghị quyết quy phạm; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác. Trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên, ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội dự kiến thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại tổ về một số dự án luật. Về dự án Luật Phát triển đô thị với những chính sách đột phá, được xem là “đòn bẩy” pháp lý quan trọng dành cho TPHCM và một số đô thị khác khi hội đủ điều kiện, dự luật sẽ được Quốc hội thảo luận tại tổ sáng 7-8 và thảo luận tại hội trường chiều 12-8. Nếu nhận được sự đồng thuận của Quốc hội, dự luật sẽ được cơ quan lập pháp “bấm nút” thông qua vào chiều 24-8.

ANH THƯ